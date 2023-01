Neymar, Messi, Mbappé, Reims humilie le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le PSG a concédé le match nul contre Reims malgré la présence sur le terrain de ses trois stars, Mbappé, Neymar et Messi.

Après une première mi-temps laborieuse, le Paris Saint-Germain pensait avoir fait le plus dur au retour des vestiaires avec l’ouverture du score de Neymar. C’était sans compter sur une équipe de Reims sans complexe et qui a arraché l’égalisation au bout du temps additionnel par l’intermédiaire de Folarin Balogun, parti dans le dos de la défense parisienne pour enlever Donnarumma et marquer dans le but vite. Ce retour dans les derniers instants a été rendu possible par l’abnégation des joueurs de Reims mais c’est aussi le manque d’intensité des joueurs du PSG qui ont permis aux hommes de Will Still de revenir dans la rencontre. Après le match nul entre Paris et Reims (1-1), le capitaine champenois Yunis Abdelhamid a ciblé Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon le défenseur marocain, les faibles efforts défensifs des trois stars du PSG ont grandement aidé Reims dans ce match de clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Reims avait ciblé Messi, Neymar et Mbappé

« On les a analysés, on connaît leurs faiblesses. On sait que ça ne défend pas beaucoup devant (rires). On aurait pu être encore plus tranchant parce qu’on n’a pas assez fini nos actions. On était parfois trop dans la maîtrise en allant de droite à gauche alors qu’il fallait peut-être aussi finir l’action par un centre ou une frappe. Ils ont des faiblesses, on a essayé de les exploiter. Malgré tout, c’est toujours difficile de jouer contre eux parce qu’avec le ballon c’est très, très fort. Il n’y a pas que ça. Dans les sorties de balle, c'est facile comme les trois de devant ne défendent pas. On savait qu'à partir du moment où on passait ce premier rideau... Ils font toujours l'effort de presser un peu mais à partir du moment où ils ont fait cet effort, ils ne participent plus aux taches défensives de leur équipe. On a travaillé sur ça et on a voulu l'exploiter. On a bien su le faire et c'est pour ça qu'on s'est créé des occasions » a analysé le défenseur du Stade de Reims, pour qui la clé du match a incontestablement été le manque d’intensité défensive de Neymar, Messi et Mbappé. De faibles efforts défensifs qui ne pardonneront pas en Ligue des Champions face au Bayern Munich dans quinze jours.