Neymar, Messi et le PSG, une confession terrible

Le PSG a recruté l'un des meilleurs joueurs du monde en 2017, avec le but de conquérir l'Europe. Neymar a fait un choix dicté par la toute-puissance de Lionel Messi mais ce n'était pas le bon selon l'un de ses anciens collaborateurs.

Revenu à un niveau très élevé cette saison, Neymar espère bien porter le PSG au sommet. La réciproque est vraie tant Paris compte sur son Brésilien pour enfin triompher en Ligue des Champions. Une association que les deux parties ont recherché depuis le transfert de 2017 qui a fait couler tant d’encre avec les 222 millions d’euros dépensés par le Paris SG pour l’extirper du FC Barcelone. Son départ n’était pas lié au manque de performance du club catalan, qui avait remporté peu avant la Ligue des Champions, mais à son statut de numéro 2 dans l’ombre de Lionel Messi. Un classement insupportable à ses yeux et qui a donc provoqué son départ.

Mais son choix n’a pas été le bon. C’est du moins ce qu’affirme un homme qui le connait très bien. Commentateur sportif pour DAZN, Juan Carlos Unzué est aussi un ancien gardien de but de très bon niveau, qui est passé par le FC Barcelone. Plus tard dans sa carrière, il y est revenu en tant qu’adjoint de Luis Enrique pendant l’époque folle du Barça, notamment avec la remontada, puis le départ de Neymar. Un évènement qu’il a bien voulu décrire dans un entretien avec El Confidencial.

« Il avait les qualités d’un leader sans aucun doute. Il y a des gens qui imposent leur vision des choses, qui exigent la confiance des autres, mais les vrais leaders sont ceux qui se transcendent dans les grands matchs, ceux qui vous les font gagner. C’est comme ça que Neymar est allé en haut de la hiérarchie du vestiaire », a expliqué Juan Carlos Unzué, avant d’évoquer son fameux choix de rejoindre le PSG à l’été 2017.

