Neymar, Mbappé, Navas… Le PSG se plaint

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ambitieux avant l’ouverture du mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a pas atteint tous ses objectifs. Le conseiller football Luis Campos confirme son mécontentement et détaille les raison de son échec.

Dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espérait se débarrasser de ses indésirables via des transferts afin de financer un recrutement ambitieux. Mais si les joueurs concernés sont bien partis, c’est essentiellement dans le cadre de prêts. D’où l’absence de recettes pour atteindre tous les objectifs fixés. On parle surtout de la quête du défenseur central encore évoquée par Luis Campos, toujours incapable de digérer.

Comment Christophe Galtier gère les égos dans cette équipe du PSG ?



🔴🔵 Luis Campos : "S'il y a bien une chose bonne chez Galtier c'est la frontalité, il ne cache pas le problème, il parle des problèmes avec les personnes qui ont un compromis avec le jeu de l'équipe." pic.twitter.com/dz1Jb5EAnB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 16, 2022

« Non, je ne suis pas satisfait car on n’a pas l’équilibre parfait, a regretté le conseiller football du PSG sur RMC. (…) Quand on joue à trois défenseurs centraux depuis le début, il nous en fallait un autre. On n’a pas parlé qu’avec Skriniar, on a parlé avec d’autres. On n’a pas réussi à avoir le joueur qui nous manque. (...) On n’a pas fait un bon mercato car je pense qu’il s’est passé la même chose que les trois dernières années. Pour moi, le mercato est trop long. Pendant plusieurs semaines, il ne s’est rien passé et d’un coup durant la toute dernière, tout s’est accéléré. »

Neymar et Mbappé ne sont pas complémentaires

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« On n'a pas vendu beaucoup de joueurs car on a prêté beaucoup de joueurs. Ils reviendront l’an prochain, a rappelé Luis Campos. L’économique a pris le dessus sur le sportif, c’est donc pour cette raison que j’estime qu’on n’a pas fait un bon mercato. Même au poste de gardien, ce n’est pas possible. On a deux gardiens exceptionnels. Avec l’accord de Navas, on a l’opportunité de pouvoir gérer ce problème. Pareil pour Kylian (Mbappé) et Neymar, qui aiment jouer dans la même zone de terrain. On a des manques à des postes importants et on a des superpositions à d’autres. » Malgré tout, l’équipe montre un bien meilleur visage comparé à la saison dernière sous Mauricio Pochettino.

Chelsea en toile de fond pour Luis Campos

Il n'en reste pas moins que Luis Campos a un avis très tranché sur la question et il a profité du micro tendu par RMC pour donner le fond de sa pensée. Est-ce une façon de faire un reproche à Antero Henrique, chargé de vendre des joueurs et qui n'a pas réussi dans sa mission ? Ou bien une façon de faire comprendre que le PSG ne lui donne pas les moyens de faire le mercato qu'il mérite de faire ? En tout cas, à l'heure où la piste Chelsea est régulièrement évoqué, le dirigeant portugais laisse entendre que tout n'est pas parfait à ses yeux au Paris SG.