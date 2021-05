Neymar, le PSG a une offre grotesque du Barça

Dans : PSG.

Le Barça est prêt à offrir 60 millions d'euros ainsi que plusieurs joueurs pour tenter de convaincre le PSG de lui céder Neymar, qui n'a toujours pas prolongé.

Malgré de multiples déclarations de Neymar expliquant se sentir bien à Paris et la sérénité affichée par Leonardo quant à l'avenir du Brésilien, ce dernier n'a toujours pas prolongé à Paris. Pour la presse espagnole, cette situation n'a rien d'un hasard et reflète une volonté du joueur de revenir à Barcelone. Et s'il y a la moindre petite chance de faire revenir l'enfant prodige parti en 2017, Joan Laporta tentera le tout pour le tout. En effet, la radio RAC1, souvent très bien informée, révèle que si Erling Haaland a un temps été évoqué, le fait que la piste Neymar soit encore possible relègue toutes les autres rumeurs d'arrivée au second plan. Le joueur du PSG est bien la priorité numéro 1 du Barça.

60M + des joueurs pour Neymar ?

Conscient de sa situation économique, le Barça n'est pas en mesure d'offrir une offre de plus de 100 millions d'euros pour Neymar. Ces difficultés ne sont pas une fin en soi, et les Blaugranas envisagent d'offrir une somme d'argent estimée à 60 millions d'euros accompagnée de plusieurs joueurs pour convaincre le PSG de céder son numéro 10, comme l'a expliqué le journaliste Roger Saperas. En 2019 déjà, alors que Neymar était proche d'un retour, une offre de ce type était évoquée, mais avec un montant bien supérieur (aux alentours de 150M). La situation contractuelle du Brésilien ainsi que son âge (29 ans) et le contexte lié au Covid-19 font que les Catalans estiment que le joueur ne vaut plus autant que par le passé. Pour l'heure, le nom des joueurs concernés n'ont pas filtrés, mais il ne serait pas étonnant de voir Miralem Pjanic, Sergi Roberto voire Ousmane Dembélé. Si la volonté du PSG est actuellement de prolonger Neymar, en cas de refus du joueur et à un an de la fin de son contrat, Leonardo sera bien contraint d'étudier l'offre barcelonaise avec la plus grande attention, sous peine de voir sa star quitter Paris libre en juin prochain. Mais à 60ME, il est évident que le directeur sportif parisien risque de déchirer la proposition barcelonaise.