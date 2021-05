PSG : Neymar à Barcelone, l'incroyable revirement ?

Dans : PSG.

Neymar l'avait confié à la veille de PSG-Man City, sa prolongation était proche. Mais du côté du FC Barcelone, Joan Laporta serait entré en action afin de faire revenir la star brésilienne.

Dans moins d’un mois, la saison 2020-2021 sera terminée pour le Paris Saint-Germain, et à cet instant, nul ne sait si Neymar et Kylian Mbappé seront toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Concernant le joueur français, l’hypothèse d’un départ au Real Madrid grandit de jour en jour, pour l’attaquant brésilien Leonardo et Nasser Al-Khelaifi semblent tenir la corde. Neymar en personne a lui aussi confié que l’accord de prolongation de contrat était en cours de finalisation, mais cela fait des mois que l’on dit la même chose sur ce sujet et pour l’instant rien n’est signé. Et c’est dans ce contexte assez incertain, que la radio catalane RAC1 affirme que non seulement Neymar est l’objectif numéro 1 du FC Barcelone au prochain marché des transferts, mais qu’en plus « le Brésilien est prêt à tout pour revenir » au Barça quatre ans après avoir quitté Lionel Messi et ses coéquipiers.

Pour le média espagnol, Joan Laporta aurait déjà même contacté le Qatar et Leonardo afin de savoir si une telle opération était possible et quelles étaient les conditions du PSG pour céder Neymar, à qui il reste un an de contrat. La réponse du Paris Saint-Germain à la demandé du président du FC Barcelone aurait été clair, c’est « non ». Pourtant le président du Barça serait toujours convaincu que Neymar pourrait revenir lors du mercato pour une offre inférieure à celle faite en 2019, à savoir « 130ME et trois joueurs. » Même si cet assaut se confirme, il reste une réalité qui est assez brutale pour Barcelone, c'est que sa situation financière ne lui permet pas réellement d'envisager à la fois de payer un gros transfert, et d'assumer le salaire de Neymar, surtout si dans le même temps il faut aussi prolonger Lionel Messi. A moins d'être un doux rêveur, les deux stars ne diviseront pas par deux les salaires qu'ils touchent actuellement. Barça ou pas.