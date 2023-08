Neymar humilié, le PSG prêt à tout pour le virer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Neymar veut quitter Paris lors de ce mercato estival. Une décision qui oblige le PSG à s’activer pour trouver une porte de sortie à son international brésilien dans les trois semaines à venir.

Les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, le FC Barcelone, l’Angleterre… Depuis lundi soir et l’information selon laquelle Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival, les potentielles destinations de l’international brésilien évoquées dans la presse ne manquent pas. Où va rebondir Neymar, qui revient tout juste d’une grosse blessure à la cheville et qui semblait parti pour être la tête de proue du PSG cette saison après le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami et alors que Kylian Mbappé est toujours mis à l’écart ?

En réalité, les clubs capables d’assumer les émoluments colossaux de Neymar sont assez rares. Très vite, l’Arabie Saoudite a dégainé une proposition indécente avec 300 à 400 millions d’euros de salaire sur plusieurs années pour Neymar. La piste américaine est également ouverte, la MLS ayant vocation à se développer après la signature de Lionel Messi. Mais selon ESPN, Chelsea a également un œil très attentif sur la situation du n°10 du Paris Saint-Germain.

Le PSG est ouvert à un prêt de Neymar cet été

Des discussions ont été entamés entre le club britannique et l’entourage de Neymar. Mais alors que depuis lundi soir, un transfert est évoqué pour l’ancien crack du FC Santos, ESPN nous apprend que le PSG est prêt à tous les sacrifices pour se débarrasser de son meneur de jeu… y compris d’accepter un prêt du joueur, avec ou sans option d’achat, si personne n’est capable de payer un transfert pour le recruter. Un signal fort envoyé au FC Barcelone, enclin à de grosses difficultés financières et qui aura bien du mal à payer un transfert au PSG en plus d’assumer le salaire de Neymar.

Car à ce stade du mercato, malgré les intérêts américains, saoudiens et anglais, le Barça est la seule et unique priorité du joueur de 31 ans. Or, on imagine très mal le champion d’Espagne être en mesure de ficeler ce deal alors que le club catalan a déjà des difficultés pour enregistrer ses recrues auprès de la Liga. Reste à voir si le PSG est prêt à prendre en charge une partie du salaire de Neymar dans le cadre d’un potentiel prêt d’une saison à Barcelone, une formule qui pourrait convenir au champion d’Espagne. Mais on imagine mal Nasser Al-Khelaïfi faire cette fleur au club catalan, qui lui mène la vie dure sur le dossier Ousmane Dembélé…