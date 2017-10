PSG : Payet pense que Mbappé va traîner Neymar comme un boulet

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Dimitri Payet, capitaine de l'Olympique de Marseille, s'est montré enthousiaste malgré la présence de Neymar.

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a fait le plus grand choix de sa jeune carrière. En quittant l'AS Monaco, son club formateur où il s'est révélé aux yeux du grand public en deuxième partie de saison dernière, pour rejoindre le club de la capitale, l'attaquant de 18 ans a pris des risques. Mais au final, cela a été payant puisque l'international français est titulaire indiscutable en attaque aux côtés de Neymar et de Cavani, et aux dépens d'autres grands joueurs comme Di Maria ou Draxler. Une très bonne nouvelle pour Mbappé, même si Neymar lui vole un peu la vedette à Paris. Un mal pour un bien, selon Dimitri Payet.

« Le Ballon d'Or pour Mbappé ? S'il y a encore Neymar avec lui, il sera deuxième, mais clairement Neymar est en train de le tirer vers le haut. Tant qu'il jouera avec lui, il ne fera que progresser », a lancé, sur Canal+, Payet, qui estime cependant que son compatriote chez les Bleus restera toujours dans l'ombre de Neymar au PSG, un peu comme l'était le Brésilien avec Messi au Barça. Après le match de dimanche soir, Neymar et Kylian Mbappé ont cependant montré qu'ils avaient des choses à améliorer...