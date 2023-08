PSG ‍: L’Arabie Saoudite à l'assaut de Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la stupeur générale, Neymar a informé les dirigeants du PSG de sa volonté de quitter le club avant la fin du mercato.

Il y a quelques jours, Neymar confiait qu’il serait au Paris Saint-Germain en 2023-2024 « avec ou sans amour » de la part des supporters. La tournée en Asie a été plutôt bénéfique pour l’international brésilien, qui a pu constater sa cote de popularité à travers le monde. Cette tournée a également permis de voir que sans Kylian Mbappé ni Neymar, les difficultés offensives du PSG étaient criantes malgré les idées de jeu instaurées par Luis Enrique.

Avec la mise à l’écart de l’international français, Neymar redevenait tout d’un coup le centre du projet du Qatar à Paris. Finalement, l’ancien attaquant du Barça a pris la décision de partir, après en avoir longuement discuté avec son agent Pini Zahavi. La question est maintenant de savoir où Neymar va rebondir. Comme indiqué par L’Equipe et confirmé par Foot Mercato, le n°10 parisien est obnubilé par son envie de revenir au Barça.

Neymar ne veut entendre parler que du Barça

Mais financièrement, ce vœu est-il réalisable alors que le club catalan n’a toujours pas réussi à inscrire Ilkay Gündogan sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Liga ? Quoi qu’il en soit, l’Arabie Saoudite ne pouvait pas laisser filer une telle opportunité. C’est ainsi que selon Foot Mercato, un club saoudien a d’ores et déjà fait sauter la banque pour attirer Neymar avec un contrat XXL assorti d’un salaire compris entre 300 et 400 millions d’euros sur plusieurs années.

De quoi faire tourner la tête d’un joueur qui pourrait également susciter des convoitises en Angleterre, où Chelsea et Manchester United se sont intéressés à lui au début du mercato. Pour l’heure, un départ de Neymar vers l’Arabie Saoudite semble impossible, le Barça étant la seule destination envisagée par le joueur formé à Santos. Mais dans le cas où le champion d’Espagne en titre soit dans l’incapacité d’assumer le poids financier d’une telle opération, alors la piste saoudienne ne devra pas être écartée pour Neymar, déterminé à l’idée de quitter Paris. La manifestation des supporters devant son domicile fut la goûte de trop et même si Luis Enrique n’envisage pas la saison à venir sans son n°10, le départ du Brésilien ne semble plus faire l’ombre d’un doute. La réaction de l’entraîneur espagnol du PSG, jugé comme très impulsif et capable de tout plaquer d’un jour à l’autre, sera à surveiller de près.