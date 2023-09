Neymar et les Restos du coeur, Stéphane Guy a envie de vomir

Dans : PSG.

Le PSG est reparti sur un nouveau cycle sous les ordres de Luis Enrique. Pas mal de joueurs sont partis, comme Leo Messi et Neymar Jr. Pas de quoi faire pleurer Stéphane Guy.

Neymar Jr est parti du PSG dans la précipitation il y a quelques semaines pour s'engager avec Al-Hilal en Arabie saoudite. Le Brésilien aura évolué six saisons dans la capitale, avec une réussite mesurée au vu du prix qui a été déboursé pour le recruter au FC Barcelone. Neymar n'aura rien fait comme les autres au PSG et sa sortie de ces dernières heures le prouve bien. En effet, l'ancien du Barça a indiqué qu'il avait vécu un enfer à Paris la saison dernière avec son ami Leo Messi. L'Argentin n'avait pas caché son mal-être dès son départ de Paris, expliquant qu'il souhaitait vivre désormais plus tranquillement après une période très difficile pour lui sportivement et humainement dans la capitale française. Neymar en a donc rajouté une couche, alors qu'il était jusqu'à présent silencieux sur son passage au PSG. Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre. Pour Stéphane Guy, Neymar Jr fait preuve d'une indécence rare envers le club de la capitale mais aussi la société en général.

Neymar, Stéphane Guy a la nausée

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste n'a en effet pas mâché ses mots sur l'international brésilien, qui devrait se remettre en question selon lui. « L'indécence de cet homme... Je suis sidéré même si je ne devrais plus l'être avec le temps. Le budget des Restos du coeur, c'est 30 millions d'euros, ce n'est même pas le salaire de Neymar sur une année. Il faut que ces hommes se reconnectent à la société. En plus il vient d'un pays où il y a des problèmes sociaux. Sa sortie est indécente. (...) Sa valeur induit un rendement. Il faut qu'il soit là sur le terrain et porter l'équipe avec un rôle de leader. Sur le côté artistique de Neymar, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas le débat. Le foot ce n'est pas du patinage artistique, on ne donne pas des notes de chorégraphie. Ce que j'aimerais entendre de lui, c'est qu'il explique que son enfer était très relatif », a notamment indiqué Stéphane Guy, outré par le comportement de Neymar, et surtout par la posture de victime dans laquelle le Brésilien vient de se complaire. Quant à l'obligation de rendement, le Ney n'est pas le seul joueur du PSG à devoir y répondre si cela devait être le cas.