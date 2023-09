Neymar en prison, l'Arabie Saoudite le menace

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar n'est pas en Arabie saoudite depuis très longtemps que déjà, le Brésilien est au coeur de l'anticipation de polémique. Certaines de ses habitudes devront changer sous peine d'énormes sanctions.

A 31 ans, Neymar Jr a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite du côté d'Al-Hilal. L'ancien joueur du PSG a quitté le club de la capitale pour près de 90 millions d'euros. En quittant l'Europe, Neymar Jr a fait une croix sur la possibilité de remporter une nouvelle Ligue des champions. Mais il pourra toujours se remonter le moral avec les 400 millions d'euros qu'il pourrait toucher au total jusqu'en 2025. Avant d'en être sûr, Neymar va néanmoins devoir changer certaines de ses habitudes. En effet, l'Arabie saoudite ne rigole pas avec les paris en ligne, poker compris.

Neymar, attention à la catastrophe !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الهلال السعودي (@alhilal)

Selon Diario Gol, Neymar est dans le collimateur de l'état saoudien. Ce dernier n'hésitera pas à agir si le Brésilien est pris la main dans le sac en train de jouer au poker en ligne alors qu'il est dans le Royaume. En cas de non-respect de cette obligation, l'ancien du PSG pourrait même aller en prison car cette pratique est punie jusqu'à six ans d'emprisonnement. Reste à savoir si le principal concerné est déjà au courant ou non de cette épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête depuis son arrivée à Al-Hilal. A noter que Neymar n'est pas le seul joueur à faire parler pour son comportement. C'est aussi le cas de Cristiano Ronaldo et de sa femme Georgina, qui n'ont pas encore tous les codes de la société saoudienne. Rien d'étonnant jusque-là... A noter que Neymar, qui revient de blessure, pourrait prochainement faire ses grands débuts sous les couleurs d'Al-Hilal. Les fans du club l'attendent avec impatience et espèrent le voir revenir à un niveau proche de ses meilleures années.