Kylian Mbappé attaque Neymar, un message très fort au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier n'a pas masqué un malaise grandissant entre Kylian Mbappé et Neymar. La star française du PSG estime publiquement que le Brésilien l'a zappé.

Le PSG continue son parcours sans faute en Ligue 1 puisque l’équipe de Mauricio Pochettino a remporté face à Montpellier sa huitième victoire en huit matchs dans ce championnat. Mais à quelques jours de la réception au Parc des Princes de Manchester City en Ligue des champions, le club de la capitale n’a pas encore semblé au sommet de son art, quelques heures après la démonstration des Citizens face à Chelsea. Et au sein de l’armada parisienne, c’est surtout la cohésion du duo composé de Kylian Mbappé et de Neymar qui pose un sérieux problème. Car si les saisons précédentes les deux stars offensives du Paris Saint-Germain affichaient une vraie complicité sur les terrains, ce n’est clairement plus le cas.

Mdrrr ça me fume comment Neymar a abandonné Mbappé depuis l'arrivée de Messi. pic.twitter.com/beE8EbOi0C — Believe in Paris ➐ (@BelieveInParis_) September 19, 2021

C’est une évidence, la signature de Lionel Messi au dernier mercato, et les retrouvailles du duo Messi-Neymar perturbent Kylian Mbappé, lequel estime que le joueur brésilien ne pense plus qu’à ses propres statistiques et à son association avec la Pulga. Pour l’instant, ce sentiment n’avait pas pris corps, Kylian Mbappé et Neymar étant très discrets dans les médias. Mais samedi soir, dans le box des remplaçants au Parc des Princes, le champion du monde français, qui venait de laisser sa place à Mauro Icardi (88e) a montré qu’il en voulait à son coéquipier brésilien.

Mbappé & Neymar ça va faire les titres de l'equipe & co pendant quelques jours 🥱pic.twitter.com/WqqJjiOT0y — 𝕂𝕒𝕪𝕫𝕠𝕜𝕦 (@Kayzoku_) September 25, 2021

Sachant pertinemment qu’il était filmé de près par Canal+, Kylian Mbappé ne s’est pas réjoui quand Julian Draxler a doublé la mise pour le PSG après une passe décisive de…Neymar. Parlant à Idrissa Gueye, présent à ses côtés, Kylian Mbappé montre de la main Neymar et lâche un : « Il ne me fait pas la passe », reprochant au joueur brésilien de l’avoir oublié plusieurs fois pendant ce match contre Montpellier, alors que d’un seul coup tout se goupillait mieux avec Draxler. Bien évidemment, cette séquence a rapidement été relayée par les réseaux sociaux et les commentaires n'ont pas été tendres pour les deux joueurs.

Mbappé : « quand c’est moi on me fait pas la passe dans la surface »



Mbappé dans un match important: pic.twitter.com/0BiEBloilk — Mystic PSG ❤️💙 (@Salamandredu94) September 25, 2021

Car si Neymar est attaqué sur sa forme physique et sa réussite défaillante depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est encore pointé du doigt pour sa capacité à vouloir tout gérer, son souci avec Neymar n'est pas sans rappeler un souci récent en équipe de France avec Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. Le PSG et Mauricio Pochettino ont tout intérêt à rectifier le tir avant le choc face à Manchester City sous peine de connaître un match difficile.