Neymar est un gros menteur, le PSG l'humilie

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée dimanche à la presse brésilienne, Neymar a réglé ses comptes avec le PSG, quelques jours après son transfert en Arabie Saoudite pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros.

Après les propos de Lionel Messi, c’est au tour de Neymar de cracher son venin sur le Paris Saint-Germain. Interrogé par Globo Esporte, l’ancien numéro 10 du PSG n’a pas été tendre avec son ancien club en indiquant que lui et Messi avaient vécu « un enfer » dans la capitale française. « Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire... c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l'histoire. Mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus » a indiqué l’international brésilien.

Des propos qui font logiquement réagir à Paris, où les supporters ont exprimé lors du dernier match à domicile contre Lens leur satisfaction de voir Neymar partir. Du côté de l’état-major du Paris Saint-Germain, la réponse n’a pas non plus tardé. Luis Enrique, qui n’était pas au club la saison dernière, a été plutôt soft en conférence de presse après la victoire du PSG contre l’OL au Groupama Stadium. « Ce sont des expériences personnelles, je ne veux pas entrer là-dedans. Je peux vous parler de mon expérience. Je suis absolument ravi, j’ai l’impression d’être à la tête d’une équipe assez unique, avec un club qui me fait confiance à 100 % » a confié l’entraîneur du PSG.

L'état-major du PSG fustige Neymar et Messi

Au sein de l’état-major du club en revanche, pas de langue de bois ni de flatteries. Mais une réponse très cash à l’encontre de l’ancien attaquant brésilien du FC Barcelone et de Santos. « Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG » a commenté la direction du club dans L’Equipe. Autant dire que Neymar n’est plus le bienvenu à Paris après les propos lancés par le Brésilien dimanche, évoquant un « enfer » alors même qu’il percevait plus de 30 millions d’euros par an depuis juillet 2017 dans la capitale française. Sans jamais avoir répondu aux attentes placées en lui en raison de ses blessures à répétition et de son hygiène de vie plus que douteuse.