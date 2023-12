PSG ‍: Rétrogradé, Navas tient une porte de sortie inespérée

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Keylor Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Le troisième gardien parisien dispose de deux pistes pour se relancer, dont l’une séduisante qui peut lui permettre de retrouver du temps de jeu en Premier League.

Keylor Navas (37 ans) a totalement disparu de la circulation. Cette saison, le gardien du Paris Saint-Germain n’a pas disputé un seul match officiel. Le Costaricien a dû se contenter de 70 minutes sur les terrains pendant les rencontres de présaison, avant de subir une nouvelle rétrogradation. Celui qui avait débuté l’exercice en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma s’est effectivement blessé au dos en septembre dernier, laissant ainsi l’Espagnol Arnau Tenas briller pendant la suspension du titulaire italien.

Navas vit mal sa situation

Keylor Navas est donc aujourd’hui relégué au troisième rang. « Au niveau du sportif, c’est difficile, a-t-il récemment avoué dans un live sur ses réseaux sociaux. On essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur. » Autant dire que le triple vainqueur de la Ligue des Champions fera son maximum pour fuir cette situation en janvier.

Le gardien bientôt en fin de contrat, que le Paris Saint-Germain ne retiendra sans doute pas, a d’ailleurs deux pistes intéressantes pour son avenir. L’une d’entre elles pourrait le mener au Mexique, et plus précisément chez les Tigres qui risquent de voir leur portier Nahuel Guzman repartir en Argentine. Mais pour Keylor Navas, l’intérêt le plus flatteur vient de la Premier League.

❌🇨🇷 El guardameta costarricense Keylor Navas ha tenido muy poca actividad en el 2023



📉 No cuenta para Luis Enrique y ya es el tercero en la escala jerárquica por detrás de Donnarumma y Arnau Tenas



🌟 Se abre el mercado y podría encontrar un nuevo destino pic.twitter.com/YXhhNOvzO7 — Diario AS (@diarioas) December 29, 2023

En effet, la version américaine du quotidien As nous apprend que Newcastle se verrait bien recruter l’indésirable parisien. Pour rappel, les Magpies ne peuvent plus compter sur leur gardien titulaire Nick Pope, gravement touché à l’épaule et annoncé absent pour de longs mois. Une belle opportunité pour Keylor Navas qui avait laissé de bons souvenirs au football anglais lors de son prêt à Nottingham Forest la saison dernière.