Le PSG c'est l'enfer, Neymar crache son venin

Neymar a quitté le PSG il y a quelques semaines. Le Brésilien évolue désormais à Al-Hilal et apparait plutôt soulagé de ne plus jouer dans la capitale française.

Le PSG est reparti sur un nouveau cycle depuis l'arrivée de Luis Enrique. Parmi les joueurs que ne voulait pas Luis Enrique, on peut citer Neymar Jr. Si son départ n'était pas des plus évidents à gérer, l'Arabie saoudite a enlevé une belle épine dans le pied du club de la capitale. Parti pour 90 millions d'euros, Neymar doit désormais s'adapter à une nouvelle vie après six ans passés à Paris. A Al-Hilal, il devrait être plus au calme qu'au Paris Saint-Germain, surtout que les derniers mois vécus ont été difficiles. Des Ultras du PSG sont même allés devant chez lui pour l'insulter et lui demander de quitter le club au plus vite. Cette scène, Neymar ne l'oubliera pas de sitôt, tout comme le traitement qui aura été réservé à Leo Messi.

Neymar soulagé loin du PSG

Lors d'une interview accordée à Globo, Neymar s'est en effet lâché sur le PSG et sur ce qu'il avait été amené à voir depuis quelque temps. « Messi, il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l’équipe d’Argentine, et avec Paris il a vécu l’enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire... c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l'histoire. Mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus. », a notamment déclaré Neymar Jr, qui veut désormais passer à autre chose et gagner en sérénité. Un nouveau chapitre de sa vie commence et s'il veut toujours marquer l'histoire, Neymar va devoir mettre les bouchées doubles. En attendant, son passage au PSG restera décevant, et si les deux joueurs ont provoqué l'énervement, c'est aussi parce qu'ils ne semblent pas avoir donné le maximum, notamment le Brésilien avec ses blessures à répétition et son désir de repartir au Barça à peine deux ans après avoir signé à Paris.