Neymar confirmé au PSG, le choix fort du Qatar !

Malgré une saison catastrophique au PSG, avec seulement cinq buts au compteur, Neymar a peu de chances de quitter Paris au mercato estival.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Neymar est parti pour rester dans la capitale française. Bien que les dirigeants du PSG s’interrogent sur la situation de l’international brésilien, son contrat XXL fait de lui un joueur invendable. Et pour cause, Neymar perçoit plus de 3 millions d’euros… par mois au PSG, un salaire que mêmes les Anglais de Manchester United n’oseraient pas lui offrir. L’équation d’un départ de Paris est impossible à résoudre pour les dirigeants qataris, raison pour laquelle le club aurait d’ores et déjà pris la décision de conserver Neymar au moins une saison de plus selon les informations de Don Balon. Un choix qui fait le bonheur de Lionel Messi, lequel aurait demandé au Paris Saint-Germain de laisser une dernière chance à Neymar.

Neymar, une dernière chance au PSG ?

De nouveau handicapé par les blessures, Neymar a traversé la saison comme un fantôme. Les statistiques sont parlantes avec seulement cinq buts et cinq passes décisives pour Neymar, lequel n’a pas fait trembler les filets de la saison en Ligue des Champions. Cela étant, avec les probables départs de Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain estime qu’il ne peut pas en plus se séparer de Neymar, ce qui explique le choix du Qatar de le conserver. Les dirigeants du PSG espèrent que leur n°10 sera boosté par la Coupe du monde à la fin de l’année et que cela le poussera à retrouver son meilleur niveau. Les dirigeants parisiens misent aussi sur la relation entre Neymar et Lionel Messi dans l’optique de la saison prochaine même si cette année, les supporters du Paris Saint-Germain ont malheureusement constaté que l’entente entre les deux joueurs ne remplaçait pas le poids des années. Reste maintenant à voir si le PSG, qui est désormais dans l’optique de conserver Neymar, changera d’avis en cas de proposition intéressante lors du mercato estival. Ce qui, en l’état, a assez peu de chances d’arriver il faut bien le dire…