L1 : Le PSG qatari, l'OM et Bordeaux américains...les Français n'aiment pas !

De plus en plus de clubs français passent dans les mains d'investisseurs venus de l'étranger, que ce soit des Etats comme le Qatar pour le Paris Saint-Germain, mais également des milliardaires ou des fonds d'investissements américains comme pour l'Olympique de Marseille ou Bordeaux. On sait également que des Chinois ont investi à l'Olympique Lyonnais et à Nice et que d'autres formations envisagent également de faire venir des fonds d'investisseurs situés hors de France. Mais selon un sondage réalisé par RTL, une majorité de nos concitoyens n'apprécient pas que les clubs de football de Ligue 1 passent dans des mains étrangères.

« Ces arrivées massives sont plutôt pour déplaire aux Français. 69% d’entre eux affirment que c’est une mauvaise chose pour ces clubs et pour le football français. Les amateurs de football, eux, sont plus ouverts à l’arrivée des investisseurs étrangers et semblent s’y faire avec le temps. Il y a un an, 44% d’entre eux estimaient que c’était une bonne chose. Ils sont désormais 50% à le dire », explique RTL, qui souligne également l'opposition d'une majorité de sondés concernant l'éventuel naming du Parc des Princes ou bien encore les 57% de Français qui jugent que le fair-play financier mis en place par l'UEFA est inefficace.