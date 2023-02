Neymar, 19 blessures et 86 forfaits, le PSG ne rigole plus

Dans : PSG.

Souffrant d'une entorse de la cheville avec des lésions ligamentaires, Neymar sera absent dimanche au Vélodrome contre l'OM. Et il sera probablement forfait pour d'autres matchs, dont celui à Munich. A Paris, cela commence à sérieurement agacer.

Lorsque le PSG a annoncé en juillet 2017 la signature de Neymar, Nasser Al-Khelaifi et le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani se frottaient les mains, persuadés qu’ils étaient d’avoir fait signer celui qui allait mener le club de la capitale à la victoire de la Ligue des champions. Pendant presque deux ans, l’ancien Barcelonais, recruté pour 222 millions d’euros, ce qui est toujours un record pour un transfert, a relativement été professionnel et sérieux. Mais peu à peu les choses ont dérivé, au point même que certains supporters ont commencé à regarder les yeux de Neymar pour savoir quel était son état de forme. Outre son anniversaire qui tombe en plein huitième de finale de la Ligue des champions et a parfois donné lieu à des fêtes dantesques, le numéro 10 du PSG et de la Seleçao a enchaîné les nuits à jouer au poker ou à regarder des telenovelas. Mais les champions de France commencent à sérieusement en avoir ras la casquette de Neymar et ses forfaits. Et le dernier en date a fait bouillir l’ambiance dans les couloirs du Parc des Princes.

Neymar blessé pour la 19e fois, série en cours

De retour du Mondial, où le Brésil a tout fait pour le faire rejouer après une blessure sérieuse à la cheville dès le premier match, Neymar semblait déboussolé. Et après le naufrage du PSG à Monaco, qui lui a valu un savon XXL de Luis Campos dans les couloirs de Louis II, l’attaquant brésilien de 31 ans est tombé dans la provocation sans se douter qu’il allait prendre un violent retour de bâton. En réponse à Kylian Mbappé qui avait demandé à ses coéquipiers de « bien manger et bien se reposer » après la défaite face au Bayern Munich, Neymar s’était affiché tard dans un tournoi de poker, puis dans un fast-food avec ses amis. Bingo, trois jours plus tard, Neymar se blessait sérieusement à la cheville contre Lille, avec une absence de plusieurs semaines à prévoir, les lésions ligamentaires étant de nature à faie craindre le pire.

Et Le Parisien a fait les comptes, contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Vélodrome, le Brésilien manquera son 86e match depuis qu’il a rejoint Paris. Un record dans le genre, mais qui au tarif de 36 millions d’euros par saison met désormais en colère les dirigeants du PSG à en croire Benjamin Quarez. Et le journaliste du quotidien francilien d’en dire plus sur l’ambiance qui s’installe autour du cas Neymar.

Neymar provoque le PSG, il va trop loin

Car si pendant longtemps on a tout pardonné à Neymar, ce n’est plus le cas, d’autant plus que le joueur a levé l’option pour une saison supplémentaire, ce qui fait qu’il est désormais sous contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain. « Les photos (au fast food) diffusées sur les réseaux sociaux n’ont pas fait rire grand monde en interne. Luis Campos en tête. Après avoir été alpagué à Monaco par Neymar, qui lui a rappelé en substance qu’il n’était pas son coach, et n’avait donc pas à recevoir de consignes de sa part après le match, le dirigeant portugais a axé son discours sur l’exemplarité et le travail. Pour tout le monde. Neymar compris. Aujourd’hui, certains salariés du club ne s’étonnent plus de ses blessures. Encore moins à cette période », explique le journaliste parisien, qui fait remarquer que la 19e blessure du joueur depuis qu’il a rejoint le PSG incite toujours plus les dirigeants des champions de France à tout tenter pour s’en séparer coûte que coûte l’été prochain.