MU-PSG : La très bonne nouvelle pour Paris vient de l’UEFA

A Chelsea en 2015, face à Barcelone lors de la remontada, face au Real Madrid à l’aller la saison dernière, à Naples cette saison, et dans plusieurs autres matchs délicats, le Paris Saint-Germain a clairement eu le sentiment de ne pas se faire arbitrer comme les autres.

Des coups de gueule de moins en moins discrets à mesure que les dirigeants se posaient des questions sur la neutralité de l’UEFA dans la désignation des arbitres. Sans aller aussi loin, le PSG demandait simplement à être arbitré normalement, et cela a beaucoup plus de chances d’arriver désormais. En effet, l’instance européenne a été poussée par les clubs et a fini par mettre en place l’application de la VAR dès les 1/8e de finale qui débuteront cette semaine.

L’assistance vidéo à l’arbitrage sera donc de mise pour le choc entre Manchester United et le PSG, ce qui fera certainement tout drôle aux Anglais qui ne l’ont pas encore dans leur championnat. En revanche, ce nouvel œil qui pourra notamment juger la validité d’un but, les pénaltys et les cartons rouges, aura pour but d’éviter les polémiques et rectifier les erreurs manifestes de l’arbitre. En espérant que son application soit moins contestée que ces dernières semaines en Ligue 1, où la VAR n’a pas vraiment fait l’unanimité.