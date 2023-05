Mourinho au PSG, Luis Campos refuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Evoqué comme le grand favori pour succéder à Christophe Galtier, José Mourinho ne devrait finalement pas venir au PSG. Luis Campos refuse finalement de prendre un risque majeur avec celui qui est son ami.

La perspective de voir José Mourinho s’installer sur le banc du Paris Saint-Germain prend subitement du plomb dans l’aile si l’on en croit les révélations de Dominique Sévérac. Sans dire qui est le plan A pour remplacer Christophe Galtier, le journaliste du Parisien explique que si des rumeurs sont alimentées par l’entourage du Special One (lire ici) pour faire savoir que ce dernier est proche du PSG, tout cela ne repose sur rien puisque Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n’ont pas contacté Mou à Rome. Au contraire même, le conseiller sportif portugais ne veut pas entendre parler de la venue de son compatriote à Paris. La raison de ce refus de voir José Mourinho tient en fait à la relation entre les deux hommes.

Mourinho trop proche de Luis Campos

A en croire le quotidien régional, l'actuel dirigeant portugais du Paris Saint-Germain est en effet un intime de José Mourinho, au point de lui parler longuement et régulièrement au téléphone afin de parler football. Et Luis Campos sait que si le technicien de l'AS Rome débarque au PSG, il y a un risque énorme que cette relation vieille de 30 ans explose en plein vol. « Tant que Luis Campos sera dirigeant à Paris, il paraît inconcevable de voir son ami débarquer au camp des Loges », explique le journaliste du Parisien, qui n'a cependant aucun nom à avancer pour succéder à l'actuel technicien du PSG. Car s'il n'envisage pas la venue de José Mourinho cet été, Sévérac confirme que Christophe Galtier ne sera plus sur le banc du club de la capitale la saison prochaine (lire ici) et cela même s'il a encore un an de contrat. En seulement une saison, le technicien arrivé de Nice l'été dernier n'a plus la confiance des dirigeants au plus haut niveau.

À ce jour, il n'y aurait donc aucune négociation entre le PSG et José Mourinho, le dossier du futur entraîneur étant totalement opaque à trois journées de la fin de saison en Ligue 1. Le nom de Zinedine Zidane n'étant pas ressorti pour l'instant, le mystère plane toujours. Cependant, dans la foulée de cette annonce du Parisien, d'autres sources affirment qu'il y a bien des contacts entre les deux parties, mais que rien ne sera dévoilé avant la fin du Championnat de Ligue 1 le 3 juin prochain. Suspense.