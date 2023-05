PSG : Galtier viré, Rothen fait une énorme annonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est logiquement incliné face à Lorient ce dimanche en Ligue 1. Le titre se retrouve menacé mais Christophe Galtier devrait lui terminer la saison à Paris, peu importe ce qu'il se passe.

Le PSG est leader de Ligue 1. Le PSG est bien parti pour glaner le 11e titre de son histoire en championnat. Mais le PSG est en crise. Et une crise profonde, aussi bien sportive qu'institutionnelle. La défaite de ce dimanche au Parc des Princes contre Lorient a de nouveau mis en lumière tous les défauts de l'équipe de Christophe Galtier. Un Galtier lui aussi hagard et qui ne trouve plus les solutions pour faire progresser son groupe. Pour certains observateurs, son départ n'est qu'une question de temps et pourrait même avoir lieu avant la fin de saison. Des rumeurs auxquelles Jérôme Rothen a voulu couper court.

Un club qui meurt, Rothen dégoupille

🎙 @RothenJerome : "Des gens haut placés au PSG m'ont dit 'on ne comprend pas, on a le meilleur joueur du monde'. Ils sont en train de nous perdre tous, les amoureux du PSG, les amoureux du football." pic.twitter.com/rhNzrv40Uw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 1, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné quelques informations supplémentaires sur ce qu'il se passe en interne et l'avenir de Galtier, tout de même condamné. « L'ambiance... Mais ce club est mort. Si tu ne te reprends pas en main... J'ai fait mes recherches. Je me suis renseigné pour le plan sur les prochaines semaines. Je peux déjà vous le dire, Galtier restera jusqu'à la fin de la saison. Après, la tête sera coupée. Ils recherchent un autre entraineur. Il va être viré. Mais le problème n'est pas là. J'espère que c'est pas l'essentiel. Faut changer l'état d'esprit global du club. J'espère que les joueurs vont retrouver une identité qui a disparue. Des gens haut placés au PSG m'ont dit : On ne comprend pas, on a le meilleur joueur du monde, les meilleurs latéraux, Verratti, trois stars. (...) C'est un scandale de payer aussi cher pour voir cette honte. (...) Les joueurs baissent la tête. Campos ? Il devait rentrer dans le vestiaire tout péter. Ils sont en train de nous perdre tous, les amoureux du PSG, les amoureux du football », a notamment indiqué Jérôme Rothen, totalement désabusé par la situation actuelle au Paris Saint-Germain, qui ne devrait donc pas faire de grands changements avant la fin de saison. Pas forcément de quoi calmer les ardeurs des fans franciliens même si une révolution est une nouvelle fois attendue cet été...