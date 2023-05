PSG : Mourinho va virer les rigolos du vestiaire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le suspense continue concernant le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, même si les regards convergent vers José Mourinho. Le technicien portugais de l'AS Rome est le seul capable de mettre de l'ordre dans un vestiaire anarchique depuis trop longtemps.

La Roma prépare sa demi-finale retour d'Europa League contre Leverkusen, une compétition que José Mourinho souhaite ajouter à celle déjà gagnée lorsqu'il était sur le banc de Manchester United. Mais le technicien portugais de 60 ans sait que si son nom est de retour dans l'actualité européenne, c'est parce qu'on évoque sa prochaine signature au PSG afin de succéder à un Christophe Galtier même pas en lice pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison. Lassé de réclamer des moyens supplémentaires aux dirigeants américains de l'AS Rome, Mourinho aurait été charmé par l'offre transmise par Luis Campos à Jorge Mendes, son inusable agent. Et même sur Canal+ on n'hésite plus à parler de la très probable venue du Special One à Paris la saison prochaine.

Mourinho impose le respect au PSG comme ailleurs

A l'occasion du match de Ligue des champions entre l'Inter, club avec qui José Mourinho a gagné la C1, et l'AC Milan, David Ginola a reconnu qu'il était très favorable à la signature de l'entraîneur portugais au PSG. Pour El Magnifico, il y a besoin d'un tour de vis dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, et Mourinho est le plus apte à manier le fouet sans passer pour un barbare. « Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut. Après, pour lui, tout cela est peut-être du passé, et que depuis dix ans les choses ont passée, mais au niveau de l’image et du respect, c’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs parce qu’il a gagné des choses. Partout où José Mourinho est passé, il a eu le respect de ses joueurs », a fait remarquer David Ginola, convaincu que Nasser Al-Khelaifi doit boucler cette affaire très rapidement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Du côté de l'AS Rome, c'est toujours le silence absolu, ce que les médias italiens interprètent comme le signal d'un désaccord impossible à régler entre l'entraîneur arrivé en 2021 pour prendre la direction du club romain. La famille Fridkien, propriétaire des Giallorossi, ne veut rien céder à Mourinho, lequel a plusieurs fois fait savoir qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions en Serie A et qu'il lui faut investir sur le marché des transferts afin de pouvoir ramener la Roma tout en haut de la hiérarchie et s'abonner à la Ligue des champions. S'il rejoint le Paris Saint-Germain, José Mourinho n'aura pas ce problème budgétaire, et en plus, il retrouvera face à lui des joueurs capables de titiller son égo. Tout ce qu'il aime. Et ce n'est pas l'année de contrat qui le lie encore avec Rome qui sera un frein si du côté du Qatar, on valide définitivement ce choix.