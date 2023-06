Mourinho au PSG c’est fini, un geste l'a trahi

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, José Mourinho semblait être le grand favori pour devenir l’entraîneur et succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG.

Intime de Luis Campos depuis plus de dix ans, José Mourinho était le grand favori pour devenir l’entraîneur du Paris Saint-Germain, en lieu et place de Christophe Galtier. Ces dernières semaines, le nom du « Special One » est revenu avec insistance dans la capitale française. Il semblerait néanmoins que le vent soit en train de tourner et que la piste Mourinho ne soit plus vraiment la plus chaude aux yeux de l’état-major du PSG et notamment dans l’esprit de l’Emir du Qatar, décisionnaire final sur le choix du futur entraîneur.

Luis Enrique et Julian Nagelsmann semblent deux entraîneurs tenus en plus haute estime que José Mourinho par le patron du Paris Saint-Germain. Finaliste perdant de l’Europa League avec la Roma contre Séville, Mourinho est de son côté dans le flou au sujet de son avenir. Le Portugais était très chaud à l’idée de rejoindre le PSG, un club d’un standing supérieur à la Roma. Mais les discussions étant au point mort avec Paris, il semblerait que l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid soit maintenant enclin… à rester en poste à la Roma.

Mourinho parti pour rester à la Roma

Après la victoire de son équipe contre Spezia lors de la dernière journée dimanche soir, José Mourinho a été interrogé par les supporters de la Roma sur son avenir. Le geste du technicien de 60 ans est très clair, Mourinho ayant indiqué avec son doigt qu’il allait rester ici, soit à Rome. Un indice de taille concernant l’avenir du Special One, plus que jamais parti pour rester en Italie malgré les rumeurs l’ayant rapidement envoyé au PSG cet été. Plus que jamais, c’est donc le jeune entraîneur allemand de 35 ans, Julian Nagelsmann, qui est le favori pour prendre la place de Christophe Galtier dans la capitale française.