Messi sifflé et acclamé en même temps, le PSG scandalise

Une semaine après sa suspension, Lionel Messi a reçu un accueil assez spécial de la part du Parc des Princes, puisque si des sifflets ont rythmé son match, le champion du monde a également été applaudi.

En l'absence du Collectif Ultras Paris, qui était en grève, les dirigeants du PSG espéraient probablement que Lionel Messi allait avoir un accueil courtois. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme cela pour la star argentine, lequel a été sifflé et même hué à la présentation des équipes dans un stade pourtant calme. Forcément, en Espagne et en Argentine, on avait les yeux et les oreilles tournés vers le stade parisien, et même si Lionel Messi a également été applaudi, dans un grand moment de schizophrénie, l'accueil assez hostile à la Pulga a déjà fait le tour des médias européens.

« Sifflets et applaudissements pour Messi à son retour au Parc des Princes », titre Sport, tandis que Marca évoque « une bronca monumentale contre Messi dans son stade ». Sur les réseaux sociaux, cela se déchaîne aussi entre les fans du septuple Ballon d'Or et ceux qui n'en peuvent plus. « Siffler Lionel Messi est COMPLÈTEMENT STUPIDE ! Si le joueur ne s’était pas excusé, cela aurait été compréhensible, mais là il s’est excusé comme jamais de sa carrière. Quel est le projet de siffler un joueur qui s’est autant excusé !? Quel est le but de ca ? », s’offusque La Source Parisienne tandis que PSG Community regrette également cette attitude : « Pourquoi siffler Messi, on ne doit pas soutenir nos joueurs ?? Il a commis une erreur, l’a assumée, s’est excusé publiquement, a purgé sa suspension. Vous voulez quoi de plus ?? Passez à autre chose, c'est bon ». Dans le camp d'en face, on rigole un peu. « Gros combat entre les sifflets sur Messi et le public qui applaudit pour couvrir tout ça. Quelle soirée », ironise Yacine Hamened,