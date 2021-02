Messi : Le Barça crie au harcèlement, Pochettino riposte

Dans : PSG.

Ce mardi, France Football consacrait sa Une à Lionel Messi, dont la potentielle signature au PSG fait couler beaucoup d’encre.

Le magazine s’est permis une couverture très audacieuse, montrant Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos. Visiblement, ce photomontage a particulièrement déplu au FC Barcelone puisque dans la foulée, le journal catalan Sport dénonçait un « harcèlement total » de la part du Paris SG. Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement à Caen en Coupe de France, Mauricio Pochettino a été invité à s’exprimer sur le sujet. Avec la volonté d’éteindre la polémique, rappelant notamment que le PSG n’avait rien à voir avec les choix éditoriaux de la rédaction de France Football…

« On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Quand un joueur parle, il parle avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici. A aucun moment nous n'avons manqué de respect à qui que ce soit. A aucun moment nous n'avons fait quoi que ce soit d'incorrect. Après les joueurs peuvent parler de leur côté, ils peuvent dire avec qui ils ont envie de jouer, et c'est valable pour le Barça, pour le Real Madrid ou n'importe quelle équipe. Nous avons un respect total pour tous les autres clubs. Il ne faut pas confondre ce que fait un magazine comme France Football avec ce que nous faisons nous au PSG » a rappelé Mauricio Pochettino, pour qui l’Espagne a tendance à tout confondre en accusant le Paris Saint-Germain d’harcèlement, alors que France Football est un magazine totalement indépendant. Quoi qu’il en soit, la sauce monte à une semaine du choc entre le PSG et Barcelone en Ligue des Champions. Un match pour lequel Lionel Messi sera plus attendu que jamais…