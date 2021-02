PSG : France Football scandalise l’Espagne avec Messi

Dans : PSG.

A une semaine jour pour jour du 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, voir Lionel Messi sous le maillot du club parisien fait hurler en Espagne.

C’est la Une très provocatrice de France Football ce mardi, l’hebdomadaire ayant décidé d’afficher Lionel Messi avec un maillot parisien sur les épaules dans un montage. Le but de l’opération : faire le buzz bien évidemment, mais aussi se pencher de manière plus poussée sur l’énorme forcing opéré par les joueurs du PSG pour convaincre le prodige argentin de venir à Paris l’été prochain. Un montage qui a en tout cas fait son effet, et a même choqué en Espagne. Pourtant, de l’autre côté des Pyrénées, la presse est habituée à ce genre de subterfuges, y compris à l’approche des gros matchs entre deux équipes. Mais dans l’autre sens, cela ne passe visiblement pas et le journal catalan Sport en a aussi fait sa Une. « Harcèlement total » lance même Sport, qui dénonce l’attitude du PSG, qui n’a pourtant pas rédigé l’article de France Football, et accuse le champion de France de pourrir l’ambiance avant le match, et de continuer à provoquer le Barça avec des déclarations sur la possible venue de Lionel Messi au pied de la Tour Eiffel.

De quoi en effet faire monter la tension alors que Marco Verratti a ajouté son grain de sel en parlant récemment du numéro 10 argentin, tandis que Ronald Koeman et les dirigeants catalans continuent de demander aux joueurs et dirigeants parisiens de se taire et de respecter le Barça. De quoi rajouter du piment à une confrontation qui était déjà bien salée, sachant l’antagonisme qui se trame entre les deux clubs depuis désormais plusieurs saisons, que ce soit sur le terrain ou sur le plan du marché des transferts. En attendant, c'est le PSG qui cherche, niveau financier, à monter le meilleur plan pour bien faire signer Lionel Messi l'été prochain.