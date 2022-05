PSG : Lionel Messi, l'autre catastrophe du mercato

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Passé de Barcelone au Paris SG l’été dernier, Lionel Messi devrait logiquement faire une saison de plus sous le maillot du club de la capitale française. Avant de revenir au bercail du côté du Camp Nou ? Personne ne s’y opposera en Catalogne…

Jusqu’à cette saison, Lionel Messi était l’homme d’un seul club. Arrivé à Barcelone en provenance des Newell's Old Boys en 2000 à l’âge de 13 ans, l'international argentin a fait toutes ses classes dans la Masia avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Vainqueur de sept Ballon d’Or, Messi s’est construit un énorme palmarès avec notamment quatre fois la Ligue des Champions ou dix fois le titre de champion d'Espagne en Liga. Suite à tous ces événements, tout le monde pensait que Messi allait finir sa carrière à Barcelone. Sauf que son club de toujours s’est retrouvé dans l’incapacité de prolonger son énorme contrat en fin de saison dernière, et c’est pour cela qu’il a dû partir s'exiler à l’étranger et donc au PSG. Un choix un peu fait à contre-coeur qui n’a pas vraiment été payant puisque Messi a sûrement vécu la pire saison de sa carrière au PSG, avec 11 buts et 13 passes décisives au compteur. Si bien que son avenir à Paris est déjà remis en cause alors que La Pulga est sous contrat jusqu’en 2023.

Laporta : « Messi de retour au Barça ? Oui, bien sûr, j'aimerais ça »

Si Messi est bien parti pour rester à Paris jusqu’à la fin de saison, son retour au Camp Nou à l’avenir n’est pas à exclure. En tout cas, son père Jorge serait pour. « J'espère que Leo reviendra un jour à Barcelone, oui », a récemment lancé le père de Messi. Une volonté partagée par Joan Laporta, le président du FCB. « Messi de retour au Barça ? Oui, bien sûr, j'aimerais ça », a simplement lâché, sur Deportes Cuatro, le boss du club catalan, qui ouvre donc la porte à un retour de Messi. De quoi surprendre les suiveurs de Barcelone, qui savent que Laporta a dit qu’il ne regrettait pas le départ de Messi sachant que son club cherche à construire une équipe d’avenir avec Xavi en maître d’oeuvre. Un petit retournement de veste qui ne déplaira de toute façon pas aux fans des Blaugrana, qui rêvent tous d’un retour de l’enfant prodige au Camp Nou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

C'est donc surtout une prise de parole calculée de la part du dirigeant barcelonais, qui sait que ses choix n'ont pas convaincu tout le monde lors de cette première année de présidence. Si la venue de Xavi fait l'unanimité, les recrutements en attaque, et notamment Memphis Depay et Ferran Torres, n'ont pas forcément convaincu, et laissent le club catalan avec une ligne d'attaque très encombrée. Sans compter que les finances ne sont pas extensibles, ce qui permet de rappeler que le Barça de Joan Laporta n'a fait aucun effort pour conserver Lionel Messi, sur le plan financier comme au niveau de la communication. Mais si le président barcelonais peut jeter un petit caillou dans le jardin du PSG au passage, il ne s'en privera pas.