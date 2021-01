Mercato : Tuchel et Chelsea chauffent le PSG pour Messi !

Dans : PSG.

Chelsea, qui a dépensé 250 ME l'été dernier pour se renforcer, est prêt à tout changer avec Thomas Tuchel, et faire un incroyable effort pour rafler Lionel Messi. Le PSG est prévenu.

Pressenti pour s’installer durablement sur le banc de touche de Chelsea, Frank Lampard n’a pas été épargné par la première crise de résultats des Blues. L’ancien milieu de terrain légendaire du club londonien a été viré, et aussitôt remplacé par Thomas Tuchel, preuve que les dirigeants avaient déjà préparé le terrain. L’ancien coach du PSG est arrivé à la tête d’une équipe qui ne fonctionne pas, surtout que les nombreuses et chères recrues de l’été dernier ne trouvent pas leur rythme. Malgré les 250 ME dépensés pour se renforcer, ni Havertz, Werner, Chilwell, Zyiech ou Mendy ne donnent réellement satisfaction. Seul Thiago Silva, arrivé libre, est plutôt vu comme une bonne prise. Résultat, une révolution est possible cet été, affirme Don Balon, pour qui Roman Abramovitch a l’ambition de réaliser son rêve de recruter Lionel Messi. C’est Thomas Tuchel qui, en arrivant, lui aurait suggéré cette possibilité sachant que le dossier de l’Argentin est totalement ouvert, vu qu’il va quitter le Barça en fin de saison. Le PSG est bien évidemment sur les rangs, et l’a même fait savoir, ce qui a eu le don d’énerver le club catalan au passage.

Mais la réalité est là, et la superstar argentine regarde bien ce qu’on peut lui proposer en France, mais aussi en Angleterre, où Manchester City l’attire également en raison de la présence de Pep Guardiola. Chelsea, et la vie londonienne, pourraient aussi faire l’affaire à l’avenir. Surtout si les Blues décident de dégraisser, et récupèrent de jolies sommes avec les reventes de quelques joueurs qui n’ont pas réussi à s’adapter comme Werner, Havertz, Kepa, Zouma, Rudiger ou encore Kanté, qui n’est pas certain de rester. De quoi budgéter l’arrivée d’un Lionel Messi et lui faire une proposition financière comme peu de clubs en Europe peuvent en effectuer. Avec un Thomas Tuchel à la baguette, les Blues débarquent donc dans ce dossier avec quelques arguments, même s’il faudra pour cela absolument retrouver une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine pour avoir une chance. Au coach allemand de mettre tout en oeuvre pour ça.