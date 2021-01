Esp : Messi au PSG, le Barça panique et agresse Paris

Dans : Liga.

Candidat, et favori, à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a fait du Paris Saint-Germain sa cible quotidienne en se servant de Lionel Messi. Panique ou manoeuvre électorale ?

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le Barça est actuellement focalisé sur les élections qui vont déterminer qui sera le président du club catalan le 7 mars prochain. Si le FC Barcelone traverse une énorme crise financière, avec une dette qui dépasse le milliard d’euros, la bataille entre les trois candidats (Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa) porte surtout sur un dossier qui fait la Une depuis août 2020, à savoir si Lionel Messi prolongera son contrat avec le club blaugrana ou s’il partira libre comme l’air. Le sextuple Ballon d’Or est devenu un enjeu électoral, et personne ne veut évidemment le voir quitter le Barça comme cela. Ancien président de Barcelone, et favori de cette élection, Joan Laporta se fait fort d’avoir les arguments afin de conserver Lionel Messi un peu plus longtemps.

Mais c’est peu dire que Laporta n’a pas digéré les récents propos de Leonardo, lequel a reconnu que le PSG était évidemment à l’écoute dans le dossier Lionel Messi, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain précisant également qu’il n’avait toutefois pas entamé des discussions. Même si le Barça a été pris la main dans le sac concernant le transfert d’Antoine Griezmann en provenance de l’Atlético Madrid, Joan Laporta a ce mercredi encore accusé le club de la capitale d’avoir un comportement indigne. « Le PSG se permet de dire publiquement qu’il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c’est irrespectueux. Et encore plus venant d’un club-état qui ne respecte pas les règles », a lancé le candidat à la présidence du FC Barcelone, reprenant un vieux slogan de Javier Tebas, le patron de la Liga. En attendant, qu’un club dont les dettes sont monstrueuses se présente en donneur de leçon peut faire sourire. Pas certain toutefois que ce soit le cas du côté de Nasser Al-Khelaifi.