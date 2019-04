Mercato : Pogba au Real ? Le PSG en dernier rempart

Dans : PSG, Mercato, Liga, Premier League, Foot Europeen.

Suite à un nouvel échec en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut taper fort sur le prochain mercato.

Pour marquer les esprits et rendre l’effectif de Thomas Tuchel encore plus redoutable, la direction du club de la capitale souhaite notamment recruter deux milieux de renom. Si le nom d’Ander Herrera (MU) figure en bonne place à Paris, celui de Paul Pogba refait surface. Lassé par Manchester United, surtout si l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer venait à échouer dans sa quête de qualification pour la prochaine C1, le champion du monde a des envies d’ailleurs.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane l’attend de pied ferme depuis plusieurs semaines. Mais selon L'Equipe, et malgré la volonté commune de Pogba et de Zizou, le PSG est toujours présent dans ce dossier. « Seul club capable de proposer un projet sportif et financier à la mesure » de PP, Paris reste une destination possible pour le joueur de 26 ans. Sauf qu'avec la menace du fair-play financier de l’UEFA, le PSG aura bien du mal à se lancer dans un transfert de 150 millions d’euros assorti d’un contrat XXL...