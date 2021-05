Mercato : Le Barça grille le Bayern et le PSG pour Wijnaldum

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain « box to box » au mercato, le PSG a coché le nom de Georginio Wijnaldum.

En plus de cibler Eduardo Camavinga, le Paris Saint-Germain pistait Georginio Wijnaldum dans l’optique du mercato. Le milieu relayeur de Liverpool présentait l’avantage d’être libre et en ce sens, l’occasion était belle pour le Paris SG de signer un très gros coup au mercato. Mais à en croire les informations obtenues par le journaliste Fabrizio Romano, le PSG est en passe de perdre la bataille pour l’international néerlandais. Également convoité par le Bayern Munich, le vice-capitaine des Reds va finalement s’engager avec Barcelone, avec qui un accord a été trouvé pour un contrat jusqu’en juin 2024.

Wijnaldum veut le Barça et rien d'autre

« Wijnaldum devrait rejoindre Barcelone en tant que joueur libre et signer jusqu’en juin 2024. Il n’y a aucun accord avec le Bayern Munich car le joueur veut signer au Barça. Les derniers détails sont en passe d’être réglés » a publié le journaliste, n’évoquant même pas le Paris Saint-Germain, qui partait vraisemblablement de trop loin dans ce dossier pour espérer rivaliser avec le Bayern Munich et le FC Barcelone. Ce mardi, l'agent du joueur de Liverpool était en Catalogne, pour finaliser l'opération. Reste maintenant à voir comment le Paris Saint-Germain gérera son chantier du milieu de terrain dans les prochaines semaines.

Comme indiqué par ailleurs, Eduardo Camavinga fait partie de la short-list de Leonardo, qui va également devoir penser à dégraisser. Un départ a un temps été évoqué pour Gueye, que le Paris SG va finalement conserver. Les incertitudes sont en revanche plus nombreuses en ce qui concerne Ander Herrera, Leandro Paredes et Danilo Pereira. En ce qui concerne le Portugais, l’option d’achat automatique à 16 ME a été levée en ce début de semaine mais rien ne permet d’affirmer à 100 % que l’ancien capitaine de Porto sera toujours Parisien la saison prochaine.