PSG : Wijnaldum négocie avec Paris, c’est sans pitié

Il n'y a pas que Mohamed Salah comme joueur de Liverpool qui plait au PSG. Le club de la capitale vise le milieu de terrain Wijnaldum, qui négocie durement son futur contrat.

Joueur discret mais efficace et même prépondérant dans les succès récents de Liverpool en Europe comme en Angleterre, Georginio Wijnaldum va quitter Liverpool cet été. A 30 ans, le natif de Rotterdam a l’occasion de signer un gros contrat, vu qu’il est suivi par plusieurs formations de haut vol en Europe. Selon la Gazzetta dello Sport, le FC Barcelone, l’AS Roma, l’Inter, Chelsea et le PSG discutent avec l’international néerlandais. Au Paris SG, il pourrait apporter ce mélange entre agressivité, qualité de passe et projection vers l’avant, qui manque tant au club de la capitale. Mauricio Pochettino, en ancien pensionnaire de Premier League lors de son passage à Tottenham, a appris à craindre et respecter Georginio Wijnaldum, et serait même partisan de sa venue. Quitte à sacrifier un Leandro Paredes ou surtout un Idrissa Gueye, deux joueurs qui ont pourtant effectué une deuxième partie de saison très convaincante.

Mais la venue du joueur en fin de contrat à Liverpool est loin d’être acquise. Car le joueur et ses agents se montrent très gourmands, comme le relève le journal italien. Le Néerlandais demande obligatoirement un contrat de trois ans, alors que les discussions portent plus souvent sur un bail de deux ans. En plus de cela, Wijnaldum compte s’approcher des 5 ME par an de salaire, histoire de se retrouver en position correcte dans la grille des salaires du PSG. Des exigences qui auraient refroidi beaucoup de clubs, mais le milieu de terrain révélé au Feyenoord Rotterdam a pour lui l’avantage d’arriver totalement libre, et donc pour zéro euro. Un effort qu’avait par exemple su faire le PSG en faisant venir Ander Herrera, qui jouit d’un salaire confortable de 8 ME par an, alors qu’il n’a qu’un statut de remplaçant. Ce ne sera donc pas être une victoire sur tous les tableaux, et pour s’offrir Georginio Wijnaldum, ce sera donc un salaire copieux et la prime à la signature qui va avec.