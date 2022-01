Mercato : L’aveu de Haaland sur son avenir, le PSG peut pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Actuellement en Espagne où il profite de ses vacances, Erling Haaland a fait monter la température d’un coup au sujet de son futur club.

Son agent Mino Raiola s’était pourtant déjà chargé de faire sauter le bouchon en dévoilant les clubs qui pouvaient le récupérer l’été prochain, tout en rappelant qu’il faudrait aussi convaincre financièrement le Borussia Dortmund de lâcher son jeune attaquant. Mais lors d’un passage à Marbella, où il aime prendre ses aises pendant ses vacances et où son père possède des propriétés, le Norvégien a confié à des fans qui le questionnaient qu’il se rapprocherait clairement de la péninsule dans quelques mois. « Je jouerai en Espagne », aurait ainsi confié le cyborg scandinave selon des propos rapportés par AS. Une sortie qui n’a pas fini de faire parler, alors que Haaland est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais comme espagnols, et aussi du PSG qui songe sérieusement à en faire le successeur de Kylian Mbappé si jamais ce dernier venait à partir.

Haaland et Mbappé foncent vers la Liga

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Les clubs espagnols sont donc clairement les mieux placés dans l’esprit du Norvégien, courtisé par le FC Barcelone, qui fait partie des clubs que son père a contacté l’été dernier pour tâter le terrain, et bien sûr le Real Madrid qui rêve de faire un incroyable coup double avec Mbappé. De quoi faire de la Liga une destination de choix et un championnat qui attire de nouveau les projecteurs après les départs très pénalisants médiatiquement de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour le moment, la Liga et notamment le Real Madrid tiennent la corde. Haaland a une préférence nette pour l’Espagne et Kylian Mbappé rêve du Real Madrid de longue date. Même si dans les deux dossiers, le PSG n’a pas dit son dernier mot. Toutefois, la tendance n’est pas bonne et Nasser Al-Khelaïfi craint de voir la Maison Blanche jubiler l’été prochain.