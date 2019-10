Mercato : Benzema au PSG, retour de la rumeur XXL !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato.

Déjà très intéressé à l’été 2019, le club merengue n’avait pas pris la décision d’attaquer frontalement le Paris Saint-Germain afin d’éviter un clash avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais l’été prochain, Florentino Pérez mettra ses sentiments de côté et fera son maximum pour recruter le champion du monde 2018. Des manœuvres qui vont forcément déplaire à l’Emir du Qatar, pour qui il sera évidemment impossible de perdre Neymar et Kylian Mbappé lors du même mercato.

Ainsi, le Paris Saint-Germain a déjà prévu la contre-attaque, selon les informations obtenues par Manuel Esteban, journaliste à AS. L’insider indique que le champion de France en titre serait prêt à sortir le chéquier pour s’offrir les services de plusieurs cadres du Real Madrid, en cas d’offensive des Espagnols sur Mbappé. Ainsi, les noms de Zinedine Zidane, de Sergio Ramos et de Karim Benzema sont associés au PSG en cette fin du mois d’octobre. Les trois hommes pourraient intéresser le club de la capitale, qui ne se gênera pas pour passer à l’offensive en cas de départ de Mbappé. Autant dire que les relations, excellentes jusqu’ici entre Pérez et Al-Khelaïfi, risquent de se tendre dans un avenir proche.