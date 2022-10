Mbappé viré du PSG, le vestiaire a tranché !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a décidé de faire passer des messages musclés sur son avenir et son mécontentement à l'encontre du PSG. Les stars du club ne sont clairement pas derrière lui, ce qui en dit long sur la situation sulfureuse à Paris.

Dans une situation impossible à imaginer il y a encore quelques semaines, Kylian Mbappé perd les pédales au sein d’un club dont il pensait prendre le contrôle. Après avoir frôlé une nouvelle fois sa signature au Real Madrid l’été dernier, l’attaquant international français avait finalement décidé de prolonger au PSG. A l’époque, les premiers bruits sur ses exigences avaient forcément fait grincer quelques dents, mais ils étaient étouffés par la performance réalisée par Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar de conserver le joyau et meilleur joueur de l’équipe.

Pourtant, au fur et à mesure de l’été, Mbappé a déchanté, voyant les promesses effectuées pour le conserver s’envoler au fil du temps et du mercato. Et finalement, si de nombreux départs ont été enregistrés pour limiter les clans, et notamment celui des Sud-Américains, l’alchimie n’est toujours pas trouvée. Pour de nombreuses raisons, l’ambiance est pesante, surtout aux yeux d’un Mbappé qui pensait se retrouver en patron, et voit de nombreux obstacles se présenter à lui. Les retours en forme de Neymar et Messi changent la donne, mais le Brésilien a surtout coupé toutes les relations, en dehors du terrain, avec le Français. L’ancien prodige de Santos sait que Mbappé a donné son feu vert à la direction pour transférer le « Ney » loin du PSG cet été. Sans succès.

Galtier, Campos et Maynard, les soutiens de Mbappé

Ce pouvoir de décider qui reste et qui s’en va agace profondément Neymar, qui selon L’Equipe a réussi à joindre plusieurs joueurs à sa cause. Et notamment Marquinhos ou Sergio Ramos, qui n’apprécient pas la prise de pouvoir en force du jeune numéro 7. Résultat, selon le quotidien sportif, Mbappé a extrêmement peu de soutien dans le vestiaire. Les joueurs français (Mukiele, Ekitike et Kimpembe), ainsi que Hakimi sont avec lui, et c’est à peu près tout sur le terrain. En revanche, Mbappé multiplie les appels du pied auprès de Christophe Galtier, qui assure vouloir « trouver des solutions » et « rassurer » son attaquant. Enfin, Luis Campos est souvent en discussions ou dans la confidence avec l’ancien de Monaco, tout comme son adjoint Olivier Gagne et le responsable de la communication, Julien Maynard, qu’il a quasiment fait venir de TF1.

Des luttes internes qui rappellent plus des joutes politiques que la vie d’un club, même si l’enjeu est également énorme. En effet, devant la situation qui lui échappe, Mbappé laisse filtrer son envie de partir rapidement d’un PSG qui n’a pas tenu ses promesses. Une mauvaise publicité pour Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, même si pour le moment le club de la capitale assure que la situation est totalement sous contrôle. En tout cas, en interne, les soutiens de Mbappé, y compris chez les employés du club ou les dirigeants, sont en chute libre affirme le quotidien sportif. Et sportivement, même si personne ne se fait « la gueule » sur le terrain, cela se ressent quand même vu que Kylian Mbappé n’est que l’ombre de lui-même sur les derniers matchs, où la réussite le fuit même s’il a transformé un pénalty contre le Benfica Lisbonne cette semaine en Ligue des Champions.