Mbappé prolongé, l'Emir du Qatar intervient

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après des semaines durant lesquelles l'affrontement a été total entre les dirigeants du PSG et Kylian Mbappé, l'ambiance s'est désormais assainie. A moins d'un an de la fin de son contrat, le joueur français de 24 ans a renoué le fil des discussions avec les dirigeants qataris.

Le début de l’été a été bouillant à Paris, et pas uniquement en raison du réchauffement climatique. Une fois la saison 2023-2024 terminée, le dossier Kylian Mbappé a dynamité la présentation officielle de Luis Enrique, puisque ce jour-là, Nasser Al-Khelaifi a tapé violemment du poing sur la table. Ce 5 juillet, le président qatari du PSG a clairement menacé son joueur vedette, soit il prolonge son contrat, soit il sera vendu lors de ce mercato. Et pour mettre des actes en face de ses menaces, NAK a viré Kylian Mbappé du groupe de Luis Enrique pour la tournée en Asie pour le premier match de Ligue 1 contre Lorient. Mais les jours ont passé, et le numéro 7 parisien a retrouvé sa place à l’entraînement et a joué contre Toulouse, preuve d’un réchauffement diplomatique. Ce que les faits confirment, puisqu’au lendemain de ce match face au TFC, le clan Mbappé a participé à une réunion très importante à Paris.

Mbappé et le PSG, réunions en série

Andrés Onrubia le révèle dans AS, une délégation est arrivée de Doha afin de renouer le fil avec Kylian Mbappé, l'Emir n'arrivant pas à comprendre comment tout cela avait dégénéré et abouti à ce clash brutal et qui ne fait pas les affaires du PSG, ni celles de la star tricolore dont l'image a été écornée en France et en Espagne. Le journaliste du quotidien sportif madrilène installé dans la capitale explique que cette première rencontre a été très positive, et qu'elle sera suivie d'un deuxième rendez-vous entre ces émissaires du Qatar et l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain. Une réunion à laquelle Nasser Al-Khelaifi devrait participer, le patron des champions de France n'étant plus aussi véhément à l'encontre d'un joueur dont il connaît l'importance et la valeur financière. Des deux côtés, personne ne s'exprime sur l'avancée des discussions, mais Andrés Onrubia a tout de même une petite idée sur la question.

« Les dirigeants qataris ne crient pas victoire, mais sont sortis satisfaits de la première rencontre », explique le journaliste espagnol, qui confirme ainsi les rumeurs de ces derniers jours concernant la possibilité de voir Kylian Mbappé continuer jusqu'à l'été prochain au Paris Saint-Germain et peut-être même plus. Car l'idée est clairement de profiter de cette saison 2023-2024 pour essayer de trouver une solution afin de prolonger le contrat du champion du monde 2018 que le PSG espère pouvoir conserver le plus longtemps possible, même si Nasser Al-Khelaifi est bien conscient qu'il rêve toujours de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Grâce au mercato, Paris a déjà exaucé les vœux de Kylian Mbappé, avec un an de retard, il devrait donc lui rester dix mois pour réussir à inverser la tendance d'un dossier qui était totalement perdu en juillet dernier. Cependant, AS le précise, le fait que le clan Mbappé négocie avec le Qatar ne veut pas dire de manière définitive que tout est perdu pour Florentino Perez et Madrid, mais que les choses ne seront probablement pas aussi simples que cela avait été prévu par le président des Merengue. Car si le meilleur buteur de l'histoire du PSG prolonge d'un an, forcément son prix va rester élevé et le Real devra s'y plier.