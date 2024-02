Mbappé oublié, Fabrizio Romano révèle le plan XXL du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi proche d'un départ du PSG. Mais le club de la capitale a apparemment déjà anticipé les choses.

Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé s'éloigne du PSG. Le joueur de 25 ans ne serait plus très loin de se mettre d'accord pour une arrivée au Real Madrid l'été prochain. Ensuite, il devra l'annoncer à son président Nasser Al-Khelaïfi. Le président du club francilien n'est cependant pas né de la dernière pluie et en interne, le board du PSG prépare la suite sans Kylian Mbappé. Si le désir est de garder le champion du monde tricolore, les chances d'y parvenir sont quasiment nulles en ce début du mois de février. Selon Fabrizio Romano, les champions de France ont déjà un plan pour la saison prochaine.

Un plan déjà bien établi

Ces dernières heures, le journaliste italien a en effet indiqué que le PSG avait une stratégie déjà complète et établie pour envisager l'avenir sans Kylian Mbappé. L'été prochain lors du marché des transferts, les pensionnaires du Parc des Princes iront sur un défenseur central de haut niveau, un milieu de terrain très important et un grand attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. L'économie du contrat du Français pourra en effet permettre aux Franciliens de faire quelques folies, même si la stratégie de Luis Enrique reste aussi de développer des jeunes joueurs à fort potentiel. Déjà visés cet hiver lors du mercato, Bruno Guimaraes, Lenny Yoro ou encore Joshua Kimmich devraient être des noms qui reviendront prochainement. Victor Osimhen et Rafael Leao plaisent aussi beaucoup au Paris Saint-Germain.

Les fans du PSG se projettent déjà sans Mbappé

Sur les réseaux sociaux, les fans et observateurs du PSG ne se sont pas fait prier pour donner des noms de joueurs à recruter la saison prochaine pour continuer à être ambitieux malgré la perte de Mbappé. « Yoro, Guimares, Osimhen, facile » ; « Défenseur yoro…, milieu barella… attaquant… Vitinha… euh wait Leao or Osimhen » ; « Je suis pas parisien mais Yoro Guimaraes et Osimhen ça me parait être un mercato très cohérent j’irais pas sur Bernardo qui a 30 ans dans 5 mois par contre » ; « Defenseur Konate, milieu Kimmich ou Guimares et attaquant je laisserais sa chance à Ramos » ou encore « Yoro Guimaraes et lautaro Martinez », pouvait-on voir comme commentaires via X. En espérant que tout le monde soit rapidement fixé dans le dossier Mbappé. Julien Laurens pense savoir que le génie français parlera avant la rencontre aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad, qui aura lieu le 14 février prochain au Parc des Princes. Attention à l'accueil hostile aussi pour Kylian Mbappé.