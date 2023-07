Mbappé négocie avec l'Arabie Saoudite, 700 millions en jeu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le feuilleton Kylian Mbappé rebondit de manière spectaculaire puisque ce mercredi, plusieurs médias annoncent que l'entourage de l'attaquant parisien négocie avec le club saoudien d'Al Hilal. Aucun accord n'a encore été trouvé, mais le PSG regarde positivement l'évolution des choses.

A l'occasion de son court rendez-vous désormais quotidien avec les supporters du Paris Saint-Germain à la sortie du centre d'entraînement de Poissy, Kylian Mbappé a confié mardi soir qu'il allait « très très bien ». Un signal qui tend à démontrer que le champion du monde 2018 traverse sereinement ce moment compliqué de sa carrière. Mais, alors que le blocage était total et que les récentes offres venues d'Arabie Saoudite pour Mbappé ressemblaient à de l'intox pour mettre un coup de pression sur le Real Madrid, le quotidien sportif espagnol AS révèle que les négociations ont commencé entre le clan Mbappé et le club d'Al-Hilal autour d'un possible transfert de la star française.

200 millions pour le PSG, 500 millions pour Mbappé

Rédacteur en chef du média sportif, Manu Sainz explique que du côté du club de Saudi Pro League on veut s'offrir Kylian Mbappé pour un contrat de deux ans, mais que du côté du joueur de 24 ans, c'est un an et pas plus. L'attaquant de 24 ans souhaite pouvoir être libre de rejoindre le Real Madrid en 2024 que ce soit après une saison passée au Paris Saint-Germain ou à Al-Hilal. Les discussions butent donc clairement sur la longueur du contrat, mais la porte n'est pas fermée. Dans cette opération colossale, les dirigeants du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) sont prêts à investir 700 millions d'euros au total. Et AS de préciser que l'idée est que le PSG prenne 300 millions d'euros pour le transfert, et Kylian Mbappé 400 millions d'euros pour la première saison. Mais du côté des Mbappé on penche pour une répartition qui pourrait permettre au joueur de prendre 500 millions d'euros pour une seule année de contrat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour l'instant, on en est là des discussions, mais bien évidemment du côté de Nasser Al-Khelaifi, on doit évidemment suivre cela avec attention. L'Arabie Saoudite est le meilleur allié du Qatar dans ce dossier Mbappé et le PSG le sait bien. Et AS n'est d'ailleurs pas le seul média à dire que les négociations se sont enclenchées entre Fayza Lamari et les représentants saoudiens, puisque Gianluca di Marzio, journaliste italien bien connu, annonce lui aussi que le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ne tourne plus le dos au contrat historique que lui propose le club d'Al-Hilal. Les prochains jours devraient être décisifs, puisque les champions de France ne veulent pas parler d'un transfert avant le 1er août, Kylian Mbappé ayant jusqu'au 31 juillet minuit pour éventuellement lever sa clause lui permettant de prolonger au PSG.

Le Real Madrid se méfie de l'Arabie Saoudite

Du côté d'AS, on se demande désormais ce que va faire le Real Madrid, car Florentino Perez a beau se dire « tranquille », le fait que le clan Mbappé discute directement avec l'Arabie Saoudite est clairement un petit sujet d'inquiétude. Le patron des Merengue sait que le joueur français a toujours pour but de rejoindre Santiago-Bernabeu en 2024, mais forcément, ces diables de Saoudiens peuvent changer la donne économique dans cette opération. Seule certitude dans ce feuilleton Kylian Mbappé, il risque d'y avoir quelques rebondissements avant la fermeture du marché des transferts le 1er septembre prochain.