Mbappé-Luis Enrique, la grande explication a eu lieu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du PSG n'a pas hésité à dire qu'il attendait plus de Kylian Mbappé, malgré le triplé du buteur français. Les deux hommes ont eu l'occasion de parler de tout cela après le match à Reims.

Les supporters du Paris Saint-Germain et les amateurs de football s'attendaient à tout après la victoire des champions de France samedi à Reims, mais pas à la virulente sortie médiatique de Luis Enrique. Saisissant le micro de Prime Vidéo, le technicien espagnol a dit qu'il attendait plus de Kylian Mbappé, et que les trois buts de ce dernier contre l'équipe de Will Still ne devait pas masquer le fait qu'il devait plus s'impliquer dans le jeu collectif. Des propos courtois, mais fermes, et qui ont été reçus 5 sur 5 par le champion du monde 2018. Preuve que l'on a changé d'ère cet été au PSG, les deux hommes n'ont pas traîné à s'expliquer sur ce sujet.

3⃣ buts et le ballon du match pour le meilleur buteur de Ligue 1 ! ⚽️⚽️⚽️



👏 @KMbappe #SDRPSG pic.twitter.com/zPATS41Ctk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2023

A peine rentré dans le vestiaire parisien, Luis Enrique a tenu à rapidement faire savoir à Kylian Mbappé ce qu'il pensait de sa prestation, révèle Le Parisien. Et le quotidien francilien affirme que loin d'être vexé par les propos de son entraîneur, alors même qu'il avait planté un triplé, le numéro 7 du Paris Saint-Germain « a parfaitement compris et accepté ses critiques qu’il a jugées constructives ». Adrien Chantegrelet, qui couvre l'actualité du club de la capitale pour le compte du média régional, explique que du côté de Kylian Mbappé on apprécie la manière dont Luis Enrique communique avec ses joueurs et il se réjouit aussi de voir que l'ancien entraîneur du FC Barcelone affiche une exigence totale et permanente à l'encontre de toute le monde.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le coach du PSG procède de la sorte et vient rapidement confronter ses joueurs à ce qu'il a vu lors des matchs. Mais forcément, lorsque cela concerne un joueur comme Kylian Mbappé cela prend une importance beaucoup plus grande et presque démesurée. Les fans parisiens peuvent cependant dormir sur leurs deux oreilles, les propos de Luis Enrique n'ont pas scandalisé le clan Mbappé et il n'y aura aucun clash suite à ces critiques à l'encontre du meilleur buteur de la Ligue 1. Là aussi, le Paris Saint-Germain a changé d'époque.