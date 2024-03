PSG ‍: Un endroit parfait pour le nouveau stade, Nasser Al-Khelaïfi interpellé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désireux de quitter le Parc des Princes, le PSG est à l'écoute des projets. La ville d'Aulnay-sous-Bois lui propose un site historique bien desservi au coeur d'une véritable terre de football.

La fin de saison du Paris SG, qui se présente de manière positive à l’arrivée du printemps pour une fois, occupe les esprits des dirigeants du club de la capitale. Cela n’empêche pas un dossier sur le long terme d’avancer en coulisses avec le possible départ du Parc des Princes, en raison de la volonté de la Mairie de Paris de ne pas vendre le stade à QSI. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi n’entend pas faire de travaux coûteux pour mettre l’enceinte de la Porte d’Auteuil aux normes des grands clubs européens sans en avoir la propriété totale. Officiellement, le PSG se cherche donc un nouvel emplacement en Ile-de-France pour construire son futur stade ultra-moderne, et de nombreux points de chute sont évoqués. Souvent dans l’ouest de la capitale, près du centre d’entrainement de Poissy et de la base historique à Saint-Germain-en-Laye.

L'emplacement est prêt pour le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Un nouveau site vient de se proposer, et vante actuellement ses mérites pour avoir les faveurs, ou au moins les oreilles, du PSG. Il s’agit de l’ancienne usine de PSA à Aulnay-sous-Bois, qui accueillait jusqu’à 3.000 ouvriers pour la construction des voitures jusqu’en 2012, à sa fermeture. Depuis, aucun successeur n’est venu s’implanter mais le maire de la ville de Seine-Saint-Denis espère bien pouvoir accueillir le PSG dans un endroit parfait à ses yeux. « Nous avons à disposition des terres déjà artificialisées, sans projet agricole et sans voisinage direct, desservies par trois autoroutes, deux aéroports et bientôt une gare du Grand Paris Express. Nous sommes une terre de foot, à dix minutes de Paris », a ainsi livré au Parisien Bruno Beschizza, le maire de la commune qui possède 50 hectares totalement libres pour accueillir tous les nouveaux projets. L'élu a déjà essayé de contacter à plusieurs reprises le dirigeant du PSG, sans pour le moment dévoiler si les discussions ont pu débuter. Si cette annonce peut aussi servir de coup de pub pour faire venir d’autres entreprises, l’idée de se faire connaitre auprès du PSG est réelle et ce projet n’est pas une « coquetterie » mais bien une démarche visant à accueillir le club parisien au sein d’une terre de football comme le 93.