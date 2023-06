Mbappé impose les JO dans son futur contrat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ridiculisée lors des Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France a l'intention de viser la médaille d'or dans un an lors des JO de Paris. Pour cela, les Bleus peuvent compter sur un Kylian Mbappé motivé comme jamais lorsqu'il s'agit de défendre le drapeau tricolore. Mais le PSG ou son prochain club aura son mot à dire.

Dans un an, la France accueillera les Jeux Olympiques, un événement planétaire qu’aucun sportif ne voudra manquer. Mais les règles du Comité International Olympique sont claires, pour jouer le tournoi de football, chaque sélection ne peut inscrire que trois joueurs ayant plus de 23 ans. Lors des JO de Tokyo, où le parcours tricolore s’était piteusement arrêté dès le premier tour malgré la présence Téji Savanier, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac. Alors, au moment d’accueillir le tournoi olympique dans notre pays, la Fédération Française de Football a bien l’intention de ne pas revivre le cauchemar japonais. Et le président de la FFF l’a confié samedi après sa réélection, il souhaite voir Kylian Mbappé disputer le tournoi olympique. « Je crois qu'avec ses meilleurs joueurs, notre équipe peut monter sur le podium. Kylian Mbappé est un chasseur de records et avoir une médaille d'or sera une façon pour lui de marquer l’histoire », a confié Philippe Diallo. Sauf que tout n’est pas si simple.

Kylian Mbappé avait été privé de JO à Tokyo

S’il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé a le désir de disputer les Jeux Olympiques de Paris, ce que le PSG lui avait refusé à Tokyo, c’est le club de la star tricolore qui aura le dernier mot. Le tournoi olympique n’est en effet pas au calendrier FIFA, et le CIO ne peut imposer aux clubs de libérer leurs joueurs. Autrement dit, et pour en revenir au cas Mbappé, c’est le Paris Saint-Germain qui aura le dernier mot en 2024 lorsque la FFF devra dévoiler le groupe tricolore pour les JO. Sauf que s’il a une clause pour prolonger jusqu’en 2025, le vice-champion du monde tricolore est pour l’instant sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2024, soit avant les JO de Paris qui débutent le 5 juillet. Kylian Mbappé peut imposer contractuellement d’être libéré pour les Jeux Olympiques en cas de prolongation à Paris…ou de départ pour un autre club. Un atout majeur pour un joueur qui n'a pas l'intention de rater ce rendez-vous, même s'il intervient quelques jours seulement après la fin de l'Euro 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon Le Parisien, Kylian Mbappé va donc peser de tout son poids pour avoir gain de cause lors des négociations à venir pour prolonger, ou non, son contrat avec le PSG. « Il pourrait appuyer là-dessus lors des discussions qui reprendront ces prochaines semaines. La direction du club de la capitale, qui lui avait refusé une participation aux Jeux de Tokyo en 2021, assure qu’elle n’a pas évoqué les Jeux olympiques avec son joueur (...) S’il signe ailleurs, il pourrait souhaiter que cela fasse partie des clauses du contrat. Pour résumer, s’il n’est pas décisionnaire, Mbappé aura dans tous les cas de quoi négocier sa présence aux JO », prévient le quotidien régional. Le PSG, Madrid et Liverpool, pour ne citer que ces clubs, sont prévenus.