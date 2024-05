Le PSG veut menacer Ousmane Dembélé dès cet été

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Luis Campos a été inspiré dans son recrutement de jeunes talents l'été dernier. Avec Bradley Barcola, Manuel Ugarte et Gonçalo Ramos, il a assuré un avenir serein au PSG. Reste à trouver un homme pour garnir le côté droit de l'attaque. Le PSV a la solution.

Les départs de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Lionel Messi et Neymar l'ont montré. Le PSG a démarré un nouveau cycle avec une équipe rajeunie construite pour triompher en Europe dans les prochaines années. Cela a bien démarré avec l'émergence d'une nouvelle garde : Warren Zaire-Emery (18 ans), Bradley Barcola (21 ans), Gonçalo Ramos (22 ans) ou encore Manuel Ugarte (23 ans). Luis Campos veut poursuivre sur cette lancée et renforcer l'un des derniers postes faibles de l'attaque parisienne. Ousmane Dembélé se sent un peu seul à droite, n'ayant aucun réel concurrent pour le faire progresser.

Bakayoko, le crack à 52 ME du PSG

Mais, cela doit changer cet été. Le PSG suit plusieurs dossiers avec notamment le Géorgien de Naples Kvaratskhelia. Mais, le joueur de 23 ans sera difficile à recruter. Son club est proche d'obtenir une prolongation et il devrait demander pas loin de 80 millions d'euros pour le céder au mercato. Heureusement, le PSG a un plan B nommé Johan Bakayoko selon les informations du site Jeunes Footeux. Le Belge n'est pas moins talentueux que Kvaratskhelia mais il est surtout moins cher.

Johan Bakayoko réalise une belle saison avec le PSV !

On pourrait bien avoir un Doku à gauche et un Bakayoko à droite. 2 flèches pour servir sur un pleteau Lukaku

Grosse concu quand même



Probabilité d'être à l'Euro : 99%

Probabilité d'être titulaire : 65% pic.twitter.com/xPbU60Rrgu — QTN (@QTNSorare) May 18, 2024

Le PSV Eindhoven en demanderait 52 millions d'euros alors que son contrat court jusqu'en 2026. Un prix logique pour le joueur de seulement 21 ans. Bakayoko est devenu un taulier du PSV, récent champion des Pays-Bas. Cette saison, il a explosé ses statistiques personnelles avec 12 buts et 9 passes décisives en championnat sur son aile droite. International belge à 10 reprises, il sera à l'Euro avec les Diables Rouges. Avec ses dribbles déroutants et sa vitesse, il est assurément un joueur d'avenir en Europe. Le PSG le sait bien puisqu'il pistait déjà le Belge l'été dernier. Il ne faudra pas louper le dossier Bakayoko cette fois-ci pour offrir une alternative sérieuse à Ousmane Dembélé.