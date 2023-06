Mbappé aux JO, la FFF a un secret

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Réélu président de la Fédération Française de Football jusqu’en 2024, Philippe Diallo a annoncé ses ambitions pour les Jeux Olympiques à Paris. Le dirigeant veut présenter la meilleure équipe possible, notamment avec l’attaquant Kylian Mbappé.

C’est déjà l’un des objectifs de Philippe Diallo. Après sa réélection aux commandes de la Fédération Française de Football ce samedi, le successeur de Noël Le Graët s’est montré ambitieux pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le président de l’instance refuse de reproduire le fiasco de Tokyo 2021, lorsque le refus des clubs de libérer leurs joueurs avait contraint la France à présenter une équipe très diminuée.

“D’habitude quand on parle de Jeux Olympiques, on ne pense pas tout de suite au football mais cette fois-ci, les Jeux ont lieu en France et à Paris. Le football français se doit de répondre présent” https://t.co/HUCJI6tQPO — FFF (@FFF) June 10, 2023

« Le foot est parfois le parent pauvre des Jeux Olympiques. Mais le fait que ça soit à Paris nous oblige, a annoncé Philippe Diallo. On va être une discipline phare si nous pouvons mobiliser nos licenciés, nos territoires. Il faudra constituer l'équipe la plus performante, on a tous en tête un nom qui ferait que notre ambition serait décuplée. » Le patron du foot français pense évidemment à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Mbappé pour marquer l'histoire

« Kylian Mbappé s'est déjà exprimé sur le sujet. Il a le souhait d'y participer, a rappelé le dirigeant, prêt à profiter des grandes ambitions du Parisien. A travers leurs caractéristiques, les JO font rêver les sportifs. Et je crois qu'avec ses meilleurs joueurs, notre équipe peut monter sur le podium. Kylian Mbappé est un chasseur de records et avoir une médaille d'or sera une façon pour lui de marquer l'histoire. » Sauf que le calendrier risque de poser problème.

« La séquence sera compliquée avec l'Euro, les JO, la L1. C'est une séquence lourde. Mais les JO, ça fait un siècle qu'on les a pas eus. On a vécu à Tokyo une forme de débandade. Je ne veux pas que nous vivions les mêmes difficultés. On va entreprendre un travail de conviction. On va sensibiliser nos clubs professionnels au fait qu'il y va de l'intérêt général d'aligner la meilleure équipe », a assuré Philippe Diallo, conscient que les clubs seront en position de force, les JO n’étant pas intégrés aux dates de la FIFA.