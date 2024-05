PSG ‍: Mbappé en vacances, l’explication tombe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de se passer de nombreux joueurs pour le dernier match de ce dimanche soir à Metz. Une décision prise par Luis Enrique en personne.

Pour le dernier match de la saison en championnat, Luis Enrique va encore beaucoup faire tourner. Cela n’a pas empêché le PSG de s’imposer à Nice en semaine, et Metz n’aura donc pas la partie simple ce dimanche soir. Mais plusieurs cadres ont été privés du déplacement en Lorraine, et le groupe sorti par le club de la capitale ce dimanche matin avait de quoi surprendre. Mais dans la foulée de cette publication, Canal+ a pris la parole pour en dire plus sur la situation au Paris SG. Luis Enrique n’a viré personne et n’a pas sorti de carton jaune non plus, il a simplement décidé de donner quelques jours de coupure à ses joueurs les plus sollicités, et qui vont encore devoir cravacher en cette fin de saison avec les épreuves internationales.

10 jours de coupure avant la Coupe !

Selon nos informations, Luis Enrique a décidé d'accorder 3 jours de repos à Kylian Mbappé, Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz et Dembélé, avant le match face à Metz ce soir ❌



Ces 5 joueurs feront leur retour à l'entraînement mardi après-midi 🔜#FCMPSG | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/1giBjL9qIP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Ainsi, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha, Marquinhos et Fabian Ruiz se sont vu octroyer trois jours complets de repos, alors que certains d’entre eux avaient déjà zappé la séance de mardi. Pas de blessure, contrairement à ce qu’on annonçait le PSG dans un communiqué médical, mais une volonté de faire couper les organismes. Ainsi, alors que les Parisiens enchainent les derniers matchs de Ligue 1, les cinq joueurs nommés ne sont pas attendus avant ce mardi après-midi à l’entrainement. Un programme très allégé pour un retour dans la semaine qui précède la finale de la Coupe de France face à l’OL. Cette coupure pourrait être bénéfique, même si ce n’est pas habituel d’avoir ainsi quasiment 10 jours sans jouer, entre le match face à Toulouse et la reprise de l’entrainement ce mardi après-midi, dans la dernière ligne droite d’une saison.