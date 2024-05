Le PSG annonce l'absence de Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas de dernier match de championnat de France pour Kylian Mbappé, qui n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Metz ce dimanche. Blessure, repos ou mise à l'écart, le PSG n'a rien fait savoir.

Absent pour le match à Nice de cette semaine, Kylian Mbappé n’est pas non plus convié au rendez-vous contre Metz de ce dimanche soir. L’attaquant parisien, qui avait participé normalement aux derniers matchs contre Dortmund et à ses adieux au Parc des Princes face à Toulouse, est-il mis au repos par prudence en vue de la finale de la Coupe de France face à l’OL ? Ou bien a-t-il un réel souci physique comme cela a été évoqué au point médical du début de semaine dernière ? La possibilité que le PSG et Luis Enrique décident de se passer de lui pour des matchs sans enjeu, que ce soit pour un motif « disciplinaire » après sa brouille avec Nasser Al-Khelaïfi il y a une semaine, ou parce que l’entraineur espagnol a envie de voir d’autres choses en vue de la saison prochaine, est aussi une possibilité. Toujours est-il que le PSG fera sans lui à Metz, dans un match sans enjeu pour les Parisiens, mais pas pour les Lorrains qui doivent prendre un point pour assurer définitivement leur maintien. Ou se méfier d’une éventuelle large victoire de Lorient contre Clermont, pour ne pas gaspiller leur avance à la différence de buts.

Mbappé présent ou absent contre l'OL en Coupe ?

🗒️🆗



Le groupe parisien pour le dernier match de la saison en Ligue 1 ! 👊#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/Ps6axRnaiN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2024

C’en est donc officiellement fini pour le passage de Kylian Mbappé dans le championnat de France, et il ne pourra pas augmenter son total de buts en Ligue 1, dont il est déjà assuré d’être meilleur buteur sauf incroyable octuplé de Jonathan David. Une décision surprise en tout cas puisque Luis Enrique n’avait rien mentionné à propos de son attaquant vedette ce samedi en conférence de presse. Le dernier suspense sera donc de savoir s’il y a un réel problème physique, et si sa présence en finale de la Coupe de France contre l’OL dans une semaine est remise en cause.