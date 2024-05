L’OL devant l’OM, ce journal demande pardon

Dans : Ligue 1.

A quelques heures de son dernier match de la saison, l'OM craint le pire pour son classement final. Et voir l'OL terminer probablement devant a le don de provoquer des réactions en Provence.

La saison se terminera ce dimanche soir, mais en dépit de l’espoir mathématique, plus personne à Marseille ne croit en une dernière remontée de l’OM. Il faudrait pour cela gagner au Havre, alors que la formation provençale est catastrophique en déplacement, et en même temps espérer une faillite de l’OL, intraitable ces dernières semaines, à domicile contre Strasbourg, et de Lens face à Montpellier. Le réalisme a donc pris le pas sur les autres perspectives sur le Vieux Port, et La Provence commence déjà à tirer le bilan d’une saison bien décevante.

L'OL ne fait plus rigoler à Marseille

« Déjà, ne pas réussir à terminer dans le Top4 avec 57 millions investis sur le mercato d’été (sans compter les salaires confortables distribués), c’est lamentable, d’autant qu’il n’y a pas eu des Lensois qui ne touchaient plus terre pour les frustrer comme sous le mandat d’Igor Tudor, il y a à peine un an », commence à souligner le journal local, avant de continuer à faire le point sur cette concurrence pas incroyable, mais plus forte que l’OM. Y compris l’OL. « Cette fois, rien d’effrayant en face, seulement des Brestois en surrégime mais tellement méritants, des Lillois et des Monégasques qui ont fait le boulot, sans plus, et des Niçois endorphiniques mais solides. Des Sang et Or moyens et comble du ridicule, des Lyonnais derniers en décembre et cibles des railleries de la France entière (en Provence aussi, on plaide coupable) sont bien partis pour terminer devant l’OM », conclue le journal suiveur de l’actualité marseillaise.

Un aveu qui a le mérite d’être sincère, tant les difficultés lyonnaises en première partie de saison rendaient absolument impensable le fait que l’OL terminerait l’exercice devant l’OM. Mais entre le niveau de la formation phocéenne, et la remontée impressionnante de l’équipe de Pierre Sage, tout ce beau monde a fini par se croiser à l’aube de cette dernière journée de Ligue 1. Et cela fait visiblement très mal aux Marseillais.