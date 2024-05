Face à l'OM, Le Havre ne craint qu'une seule chose

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, Le Havre va aborder son match contre l'OM en étant sauvé à 99%. Luka Elsner est impatient de jouer ce match, ne craignant pas son adversaire marseillais mais seulement le fait de revivre la même fin agitée que la saison dernière.

L'OM n'aura pas la tâche facile au Havre. Très mauvais à l'extérieur puisqu'il est 17e seulement en Ligue 1 dans ce domaine, le club phocéen ne pourra pas compter sur un relâchement du HAC. Depuis la semaine dernière et le revers de Metz à Strasbourg, les Havrais sont pratiquement maintenus en Ligue 1. Ils possèdent 3 points d'avance et une différence de buts largement supérieure à Metz qui joue en plus le PSG. Autrement dit, le match contre l'OM sera un vrai match de gala. Le public havrais ne s'y trompe pas puisqu'il va nettement remplir les tribunes du Stade Océane.

Elsner craint un envahissement de terrain

Mais, hors de question de galvauder ce match côté normand, c'est Luka Elsner qui le promet. L'entraîneur havrais est ambitieux avant son match contre l'OM. Impatient d'en découdre, il est confiant dans la capacité de son équipe à faire vaciller les Marseillais. Si les hommes de Jean-Louis Gasset joueront une place européenne, ils n'effraient pas pour autant l'entraîneur franco-slovène. C'est ironiquement le public havrais qui effraie le plus Elsner. Il connaît l'enthousiasme excessif de son public, coupable d'avoir envahi prématurément le terrain lors du dernier match de la saison passée contre Dijon.

👥 Le HAC et IKI Assurances vous présentent le groupe retenu par Luka Elsner pour affronter @OM_Officiel



⌛️🔜 #HACOM pic.twitter.com/MwEmyWHWkE — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 19, 2024

« Le soulagement m'a donné beaucoup d'énergie. Donc j'attends ce match avec impatience. C'est rare les moments où tu joues un match en étant relativement libéré d'un poids ou de chaînes. Ça va faire une belle fin de saison. Rendons-la extrêmement belle dans un match plein, si possible avec des points. Mais qu'on puisse partager un moment de joie avec les supporters qui l'année dernière, après Dijon, ont profité, et puis qui cette année, de nouveau, peuvent être fiers de leur équipe et qui joueront très probablement en Ligue 1 la saison suivante. Si on peut éviter par contre un envahissement de terrain et éviter de jouer la sécurité encore une fois, ça sera très bien », a t-il lâché en conférence de presse avec le sourire. Il serait en effet dommage de gâcher la fête au HAC. En plus de jouer le jeu face à l'OM dans la course à l'Europe, Le Havre ambitionne de dépasser Nantes à la 14e place de Ligue 1 selon son coach.