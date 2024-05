Désiré Doué c'est 70 ME, Rennes prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Désiré Doué sera l'une des attractions du mercato estival. Le Stade Rennais s'attend déjà à le perdre mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. Le PSG et les autres prétendants européens sont prévenus.

Si Rennes a raté sa saison et surtout l'Europe, le centre de formation breton fonctionne toujours aussi bien en 2024. Les pépites se succèdent au Roazhon Park depuis plusieurs années, la dernière en date étant Désiré Doué. Le jeune ailier de 18 ans, bientôt 19, fait rêver bien des clubs au vu de sa progression fulgurante (4 buts et 5 passes décisives cette saison). S'il confirme comme ses prédécesseurs à Rennes (Dembélé, Camavinga, Tel, Doku), les clubs intéressés ne devront pas être frileux. Rennes l'a bien compris. Selon L'Equipe, le club breton s'attend à perdre Désiré Doué cet été et il a déjà pensé au prix qu'il va demander pour céder le jeune homme.

Rennes attend entre 60 et 70 ME pour Doué

Le quotidien sportif français annonce que Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, espère récupérer entre 60 et 70 millions d'euros minimum pour le jeune ailier. Maurice rêve de dépasser la somme offerte par Manchester City pour Jérémy Doku l'été dernier (60 millions d'euros avec 6 millions d'euros de bonus). « Dans l’esprit du directeur sportif Florian Maurice, Doué serait parti pour constituer la plus grosse vente de l’histoire du club, entre 60 et 70 millions d’euros », écrit L'Equipe. Rennes n'est pas sans savoir que le PSG, très puissant financièrement, suit de près Désiré Doué.

🚨 Le PSG pourrait s'intéresser à Désiré Doué ! 👀🇫🇷



Le Stade Rennais demanderait entre 60 et 70 millions d'euros pour son transfert.@lequipe pic.twitter.com/hAiyMpPfDH — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 19, 2024

Luis Campos rêve d'amener le jeune rennais à Paris après avoir réussi un très beau coup à l'OL concernant Bradley Barcola. Techniquement très fort, pouvant jouer un peu partout en attaque, Doué sera l'un des joueurs français à suivre dans le futur. Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a besoin de créer un nouveau Mbappé en son sein et Désiré Doué est le mieux placé pour incarner ce rôle. Le prix demandé par Rennes n'effraie pas le PSG et pourrait même être un atout pour dégoûter la concurrence européenne. Barcelone, le Bayern, Manchester United ou encore Leverkusen veulent Désiré Doué. Cependant, aucun d'entre eux ne possède la puissance financière et sportive du club parisien.