60ME dépensés pour rien, le PSG a une solution

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a dépensé 60 millions d'euros pour recruter Manuel Ugarte l'été dernier. Luis Enrique ne comptant plus sur lui, Luis Campos a peut-être trouvé une solution.

Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi est loin d'avoir réussi ses deux derniers mercato, Luis Campos ayant notamment dépensé près de 150 millions d'euros sur deux joueurs qui n'ont rien apporté au PSG, Randal Kolo Muani et Manuel Ugarte. Si l'attaquant international français, réclamé par Kylian Mbappé, aura une deuxième chance à Paris, son coéquipier uruguayen est lui poussé vers la sortie, alors même qu'il a encore quatre ans de contrat avec les champions de France. Il est vrai que le milieu défensif de 23 ans, dont l'agent est Jorge Mendes, n'a rien montré et que Luis Enrique l'a clairement poussé sur la touche. En Ligue des champions, Manuel Ugarte n'a pas joué une seule seconde contre Dortmund, et face au Barça a passé dix minutes sur la pelouse de Montjuic. Compte tenu de son prix, un départ sous forme de transfert sec est impossible, mais un club de prestige est déjà là pour se faire prêter l'ancien jour du Sporting.

Ugarte prêté à l'AC Milan par le PSG

Ce club, c'est l'AC Milan, car les Rossoneri souhaitent profiter de leur relation privilégiée avec Jorge Mendes pour faire un coup double. La Gazzetta dello Sport explique que les dirigeants milanais souhaitent recruter Sergio Conceiçao, dont le conseiller est Mendes, pour remplacer Stefano Pioli. Et dans la foulée, l'AC Milan veut que le super agent portugais obtienne du Paris Saint-Germain le prêt de Manuel Ugarte. « Le prix de 60 millions d’euros est un obstacle important qui pourrait être contourné avec un prêt et Milan jouera la carte de Mendes : l'agent de Conceiçao représente également Ugarte et dans le passé, il a conclu des accords importants avec les Rossoneri, comme le renouvellement de Leao », rappelle Marco Fallisi, journaliste du quotidien sportif italien. Si cela permet au PSG de lâcher encore un peu de masse salariale en autorisant ce prêt d'un joueur pas utilisé par Luis Enrique, tout le monde sera content, notamment l'AC Milan et Manuel Ugarte.