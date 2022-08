Mbappé dégoûté par l'affaire Pogba, le PSG répond

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'affaire Paul Pogba risque de faire du bruit pendant longtemps vue l'ampleur du problème. Le PSG a pris la parole dans ce dossier où Kylian Mbappé est cité.

Très attentif à son image et à tout ce qui peut toucher la gestion de sa carrière, Kylian Mbappé n’a certainement pas apprécié de voir son nom être mêlé à l’affaire Pogba. En tout cas, l’attaquant du PSG n’a pas été surpris par la divulgation de cette affaire via les réseaux sociaux, puisque cela faisait plusieurs jours que le champion du monde était au courant de tout cela. Pour certains, cela explique aussi sa mauvaise mine lors du fameux match contre Montpellier, puisque le timing correspond entre cette date et les évènements dévoilés récemment. Dans l’entourage de l’équipe de France, cette affaire de maraboutage que Paul Pogba aurait demandé pour « porter l’oeil » à son compatriote a inévitablement fait du bruit.

Mathias Pogba interpelle Kylian Mbappé

Mais dans cette histoire, Kylian Mbappé est une victime indirectement liée à cette situation, et le joueur du Paris SG sait très bien qu’il ne faut pas donner plus d’importance à affaire qu’elle n’en a déjà. Cela même s’il a été directement interpellé par Mathias Pogba dans sa dernière vidéo. « Kylian, à présent tu comprends ? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi », avait fait savoir le grand frère de Paul Pogba. Prudence donc, c’est pourquoi l’attaquant est pour le moment totalement concentré sur ses performances avec le PSG, et qu’il ne compte pas communiquer sur ce sujet pour le moment.

Mbappé n'est pas perturbé

Du côté du club parisien, la version est bien évidemment identique, et le soutien est total envers son joueur vedette. Christophe Galtier a inévitablement été interrogé sur l’affaire Pogba en conférence de presse ce mardi, avant le match à Toulouse, et l’entraineur parisien a assuré qu’il n’était pas question que cette histoire l’atteigne. « Kylian est dans de très bonnes dispositions. Comme vous, j’ai vu un peu ce qu’il se passait du côté de Paul Pogba, mais Kylian ne montre aucun signe d’agacement ni d’inquiétude par rapport à ça », a expliqué Christophe Galtier, qui a tenu à faire savoir que ces bruits n’avaient pas touché l’effectif parisien.

Même s’il n’est pas certain que l’entraineur du PSG aurait été tenu au courant d’éventuelles réactions de son joueurs dans un cadre qui concerne l’équipe de France, Mbappé va surtout devoir répondre sur le terrain pour montrer que ces histoires tout de même assez ahurissantes ne jouent pas sur son moral ou son envie de porter son équipe.