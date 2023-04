Mbappé au coeur d'un plan agressif du Real Madrid

Dans : PSG.

Les comptes du PSG sont dans le rouge et selon la presse espagnole, la vente de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être vitale au club parisien.

A un an de la fin de son contrat, il n’est pas prévu que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le capitaine de l’Equipe de France a bien conscience que sa direction sera réticente à l’idée de le laisser filer, raison pour laquelle un potentiel départ de l’ancien Monégasque est plutôt envisagé en juin 2024. Toutefois, rien n’est encore tranché de manière définitive pour l’avenir de Kylian Mbappé selon la presse espagnole. A en croire les indiscrétions du site Defensa Central, le Real Madrid espère profiter des problèmes financiers du PSG afin de recruter l’international français de 24 ans… dès cet été.

Le média affirme que le Paris Saint-Germain accuse un déficit de 370 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022 avec une masse salariale de près de 730 millions d’euros. Dans le rouge vif, le PSG va devoir vendre et alléger sa masse salariale afin d’éviter les potentielles sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Le plan de Luis Campos est de laisser filer des joueurs tels que Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, mais cela pourrait ne pas suffire, raison pour laquelle le Real Madrid est à l’affût, prêt à bondir sur sa proie dans le seul et unique but d’attirer Kylian Mbappé dès le prochain mercato estival.

Mbappé va devoir baisser son salaire au Real Madrid

Rappelons que selon les dernières estimations de L’Equipe, l’attaquant parisien perçoit dans la capitale française un salaire avoisinant les 6 millions d’euros bruts par mois. Des émoluments colossaux qui plombent en toute logique la masse salariale du PSG. Dans le cas d’un départ vers le Real Madrid, Kylian Mbappé devra en revanche revoir ses prétentions salariales à la baisse, car le champion d’Espagne en titre n’offrira jamais un tel salaire à l’un de ses joueurs. Reste maintenant à voir si ce scénario a des chances de se concrétiser ou si le Paris Saint-Germain, malgré des pertes d'argent colossales, parviendra à trouver la pirouette afin de conserver sa star dans son effectif une saison de plus.